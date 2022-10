Basket, le magie del fenomeno immarcabile che gioca nei campetti della California

Mitchell Muehl, 36 anni, californiano, commerciante, posta sui profili social i video delle sue partite a pallacanestro nei campetti all'aperto tipici degli Stati Uniti (il basket playground). A Rohnert Park, 50 chilometri a nord di San Francisco, Mitchell è una star, perché sul campo è praticamente immarcabile: i suoi tiri da tre nonostante la marcatura stretta, i ganci e gli assist geniali, spesso no look, lo hanno reso famoso anche in rete. Un commento su tutti a questo video con la colonna sonora di Virtual Insanity dei Jamiroquai: "Questo è ciò che LeBron sta cercando di fare da una vita". Il riferimento è ovviamente a LeBron James, uno dei più grandi cestisti di tutti i tempi.

00:59