Le proteste iraniane arrivano al Pirellone: il consigliere Usuelli si taglia una ciocca di capelli

Le proteste contro le violenze in corso da settimane in Iran dopo l'uccisione della 22enne Mahsa Amini arrivano anche nell’aula del consiglio regionale lombardo. Questa mattina, all’apertura dei lavori a Palazzo Pirelli, il consigliere di +Europa Michele Usuelli ha preso la parola esprimendo la propria solidarietà nei confronti delle donne iraniane, impegnate da settimane «in una dura lotta contro il regime teocratico a seguito del brutale omicidio di Mahsa Amini, giustiziata per aver indossato il velo in maniera scorretta».

Usuelli si è poi rivolto ai colleghi ed invitandoli a fare altrettanto, dopo aver mostrato un paio di forbici, ha tagliato una ciocca dei propri capelli. L’appello a compiere lo stesso gesto, diventato ormai il simbolo delle proteste, è stato colto al momento solo dalla collega dell’opposizione, la consigliera del Pd, Carmela Rozza. Durante la seduta pomeridiana però è prevista la discussione e la votazione di un ordine del giorno in cui tutti i partiti al Pirellone intendono manifestare la loro solidarietà alle lotte delle donne iraniane.

Anche il consiglio comunale di Milano la scorsa settimana aveva condannato la repressione delle proteste in corso in Iran. La presidente Elena Buscemi aveva dichiarato: «Credo che sia un dovere affermare in questa Aula la nostra solidarietà e il nostro sostegno alla ribellione delle donne iraniane. Milano, sul fronte dei diritti, vuole essere capofila. Possiamo fare la nostra parte anche così, schierandoci per le battaglie e le società laiche, libere, rispettose dei diritti di tutti e di tutte». L’aula di Palazzo Marino aveva contestualmente approvato il 29 settembre un ordine del giorno per sollecitare il governo «a condannare le repressioni e gli assassini politici del regime iraniano e a sollecitare l’Assemblea Generale Onu ad adottare provvedimenti urgenti per fermare l’uccisione di massa di giovani iraniani». Il parere positivo della Giunta era arrivato tramite le parole dell’assessora ai Servizi Civici e Generali, Gaia Romani: «Non possiamo rimanere indifferenti a quello che sta succedendo in Iran. Lo condanniamo fermamente».