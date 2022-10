È subito Totti: doppietta da applausi e vittoria nel match d'esordio della Lega Calcio a 8

Due destri esplosivi di collo esterno: un classico del suo repertorio. Francesco Totti ha firmato una doppietta nell'esordio della sua squadra, la Totti Soccer WeeseC8, nella Lega Calcio a 8. Sconfitti 3-2 i Canarini Roma. Totti ha segnato la rete dell'1-0 e poi, all'ultima azione della partita, quella che ha definitivamente fissato il risultato. In gol per la Totti Soccer WeeseC8 anche Davide Moscardelli, ex attaccante di Chievo e Bologna.

