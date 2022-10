Off-White e AC Milan insieme per supportare diversità e inclusione

Off-White è il nuovo Style and Culture Curator dell’AC Milan: il marchio fondato da Virgil Abloh nel 2012 si lega alla squadra rossonera in un progetto che va oltre la sponsorizzazione classica per quanto riguarda le divise formali dei team maschile e femminile. Alla base della partnership c’è infatti la volontà di farsi promotori di una serie di valori condivisi dai due brand: diversità, inclusione, libertà di espressione, difesa dei diritti civili e supporto dei giovani talenti e del diritto all’istruzione. E proprio il claim “I support”, introdotto da Virgil Abloh nel 2020, è alla base della collaborazione tra le due società: uno slogan che trova un riscontro pratico, visto che permetterà anche di attivare dei progetti in sostegno di Fondazione Milan, la fondazione benefica della squadra milanese. Le nuove divise formali progettate da Off-White debutteranno mercoledì 5 ottobre a Londra in occasione della trasferta della prima squadra maschile del Milan sul campo del Chelsea. a cura di Federico Biserni

00:50