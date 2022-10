Attrici e cantanti francesi si tagliano i capelli sulle note di "Bella ciao": il gesto in solidarietà con le proteste in Iran

Un taglio di capelli in solidarietà con le donne iraniana, è il gest di numerose attrice e cantanti francesi da Juliette Binoche a Isabelle Adjani, Marion Cotillard a Isabelle Huppert a Julie Gayet a Charlotte Gainsbourg: in moltissime hanno aderito e ripetuto il gesto di protesta di tagliare una ciocca di capelli in solidarietà con le proteste in Iran. Sui social il video con Bella Ciao in sottofondo.

02:05