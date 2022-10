Covid, il bollettino del 7 ottobre: 44.672 casi e 62 decessi. Il tasso di positività al 21,7%

Contagi strabili a quota 44.672, appena 181 in meno di ieri ma circa 10mila in più di sette giorni fa, con il tasso di positività che torna a salire dell’1,6 portandosi così al 21,7%. Ancora in aumento i ricoverati, 18 in più nelle terapie intensive e 191 nei reparti di medicina. I decessi salgono invece da 56° a 62. La regione con il maggior numero di casi è ancora la Lombardia con 8.699 contagi seguita da Veneto (+6.650), Piemonte (+5.010), Emilia Romagna (+4.095) e Lazio (+3.430). Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 22.737.577. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 27.172 (ieri 46.009) per un totale che sale a 22.034.204. Gli attualmente positivi sono 17.431 in più (ieri -1.216) e salgono a 525.955, di cui 520.378 in isolamento domiciliare.

In Piemonte 5.010 nuovi casi accertati di Covid contro i 4.659 di ieri, con un tasso di positività del 22,1%. L'aumento nel numero dei ricoverati oggi è rallentato rispetto ai giorni scorsi: + 9 nei reparti ordinari, dove il totale dei degenti è 579, con un'occupazione dei letti dell'8,5%: in terapia intensiva +2, dato complessivo 19 e occupazione letti al 3%. Non è stato registrato alcun decesso.

Sono 6.650 contro i 5.881 di ieri i contagi da Covid in Veneto registrati nelle ultime 24 ore. Si contano altre 6 vittime. Crescono gli attuali positivi, che sono 51.880. Crescono i ricoveri ospedalieri, almeno per i pazienti non gravi: attualmente sono 756 (contro i 714 di ieri) i malati Covid ricoverati nei reparti in area medica, in aumento anche il numero dei pazienti in terapia intensiva, 38 contro i 32 di ieri.

L'Alto Adige registra il decesso di tre pazienti covid che fanno salire il numero complessivo delle vittime della pandemia a 1.550. Risale al 12 agosto scorso l'ultimo giorno con tre vittime. L'incidenza settimanale continua a salire e sfiora ormai soglia 900 (897, +35). Sono invece 788 i nuovi casi contro gli 898 di ieri. Nei normali reparti sono ricoverati 123 (+3) pazienti covid, 6 nelle cliniche private e tre in terapia intensiva.

Sono 2.345 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana dato leggermente inferiore rispetto ai 2.649 contagi registrati ieri. Si registrano altri 9 decessi.

Oggi in Puglia si registrano 1.339 nuovi casi di positività al Covid dato stabile rispetto ai 1.365 di ieri ragiunto con 10.198 test giornalieri per una incidenza del 13%. Due le persone decedute.

Le vaccinazioni contro il Covid primarie e di richiamo con vaccini a mRNA (terza e quarta dose) sono raccomandate a tutte le donne in gravidanza e che allattano. È quanto si legge nell'aggiornamento delle indicazioni sui vaccini in gravidanza e in allattamento, redatte dell'Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS) - Istituto Superiore di Sanità (Iss), alla luce dei nuovi vaccini disponibili e dell'introduzione della seconda dose booster (quarta dose) anche per questa categoria di persone.

Per le donne in gravidanza, in particolare, si legge nel testo dell'Iss, la raccomandazione al vaccino c'è specialmente in caso di maggior rischio di sviluppare una malattia grave da COVID-19 (donne con fattori di rischio come età ?30 anni, BMI >30 kg/m2, comorbilita', cittadinanza di Paesi ad alta pressione migratoria). Sempre per le donne in gravidanza, la vaccinazione primaria e le dosi di richiamo (terza e quarta dose) possono essere somministrate contestualmente alle vaccinazioni raccomandate in gravidanza contro l'influenza e la pertosse.

Quanto alle donne in allattamento, rileva l'Iss, la vaccinazione primaria e le dosi di richiamo (terza e quarta dose) con vaccini a mRNA non espongono il lattante a rischi e gli permettono di assumere anticorpi contro SARS-CoV-2 tramite il latte. Il calendario vaccinale di un neonato allattato da madre vaccinata, poi, non prevede alcuna modifica.

Sia per le donne in gravidanza che per quelle in allattamento, è raccomandata la dose di richiamo con formulazione bivalente dei vaccini a mRNA Comirnaty Original/Omicron e Spikevax Original/Omicron (quarta dose). Inoltre, per entrambe le categorie, tra la somministrazione della dose di richiamo e l'ultima dose precedente di un vaccino anti-COVID-19 o la precedente infezione da SARS-CoV-2, precisano le indicazioni dell'Iss, deve trascorrere un intervallo di almeno 120 giorni.

Con l’aumento dei contagi sale anche l’uso dette terapie anti-Covid. Sono stati 79.666 i trattamenti con anticorpi monoclonali contro il Covid avviati da marzo 2021 al 5 ottobre e le prescrizioni per l'utilizzo come terapia vedono un raddoppio nell'ultima settimana. Dal 22 settembre al 5 ottobre, sono state prescritte 4,5 dosi per milione di abitanti del mix tixagevimab-cilgavimab rispetto a 2,4 dosi della settimana precedente, pari a +107,8%. Mentre le prescrizione di sotrovimab sono state 3,5 per milioni di abitanti rispetto a 1,9 della settimana precedente, pari a +81,6%. Cresce del 64% in 7 giorni anche l'uso di tixagevimab-cilgavimab in profilassi. È quanto emerge dal 61/mo report dell'Aifa.