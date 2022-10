La grande fuga dei giovani russi in Kazakistan per scappare dalla chiamata alla guerra di Putin

L’esodo in Asia centrale dei renitenti alla leva dopo che il Cremlino ha annunciato la mobilitazione militare per inviare centinaia di migliaia di coscritti a combattere in Ucraina. I governi georgiano e kazako hanno ignorato le richieste di Mosca di chiudere le frontiere e consentono l'ingresso dei fuggiaschi

Creato da

GIACOMO GALEAZZI