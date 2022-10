Crolla cavalcavia a Novara: le immagini ravvicinate

Frana una parte del cavalcavia XXV Aprile di Novara. Il crollo ha interessato all'alba di domenica 9 ottobre una corsia dell'infrastruttura che connette il centro città con la statale per Milano, inghiottendo un'auto che stava percorrendo la via. Non ci sono feriti. Ecco le immagini ravvicinate dopo il crollo.

02:00