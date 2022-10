Fiorello sulla terra rossa: in campo al Foro Italico per "Tennis & Friends"

Rosario Fiorello e? sceso in campo sulla terra rossa del Foro Italico a Roma, durante "Tennis & Friends". L’evento benefico ha visto la presenza di 400 medici volontari provenienti da oltre 30 strutture sanitarie del Lazio, pronti ad offrire visite gratuite alla cittadinanza, oltre a molte celebrità italiane, che da anni partecipano all’iniziativa. Tra quest anche lo showman, che si e? prestato a una partita in doppio in cui dall’altra parte aveva come avversario Jimmy Ghione, inviato di Striscia la notizia. Fiorello è da sempre un grande appassionato di tennis, nonche? amico del campione Novak Djokovic: sul campo ha sfoderato giocate ammirevoli. Oltre a qualche siparietto che ha intrattenuto il pubblico.

00:20