Gerusalemme est, uccisa una soldatessa: dai video di sicurezza il momento dell'attacco

Tre cittadini israeliani sono stati attaccati a colpi di arma da fuoco a Gerusalemme est, al posto di blocco Shuafat. Una soldatessa di 20 anni è morta, succesivamente, per le ferite riportate, altri due soldati feriti. L'attacco è stato definito dalla tv israeliana "un attentato terroristico". L'attentatore si è dato alla fuga a piedi, inseguito come si vede dal video delle teelcamere di sicurezza, da altri soldati. La forze di sicurezza hanno arrestato in seguto alle indagini una persona e sono alla ricerca di complici. Poche ore prima dell'aggressione, due ragazzi palestinesi erano stati uccisi in un raid dell'esercito in Cisgiordania.

01:11