Il canestro magico all'ultimo secondo decide la partita di basket femminile tra Ancona e Savona

Girone Sud della Serie A2 del basket femminile, la Basket Girls Ancona fa il suo esordio in campionato affrontando la Amatori Pallacanestro Savona. Mancano due secondi alla fine, la squadra ligure conduce 64-65. Stefania Maroglio la vince praticamente da sola, con una piccola, grande magia: batte la rimessa facendo finire il pallone addosso a Giulia Picasso, avversaria girata di spalle, lo riprende immediatamente e, nonostante la marcatura stretta, riesce a mettere a segno un tiro da tre punti. Ancona vince 67-65 e, come mostra il video postato su twitter dalla Lega Basket Femminile, il pubblico festeggia in tribuna mentre le compagne sommergono di abbracci Stefania Maroglio.

00:35