Il messaggio di Meloni dalla festa di Vox: "Non siamo mostri, la gente lo capisce. La sinistra ci ascolti"

Nessun intervento live e di persona, l'ultimo le costò moltissime critiche sui social e non solo, ma un videomessaggio istituzionale di oltre 8 minuti. Giorgia Meloni partecipa così alla festa di Vox, il partito nazionalista spagnolo gemellato amico Fratelli dì'Italia. Eccone i passaggi chiave. Non può essere presente, spiega subito, perché deve formare un governo al più presto. Deve pensare agli italiani, vittima della crisi economica ed energetica. Una crisi che l'Europa deve contribuire a risolvere innanzitutto con il tetto al prezzo del gas, dimostrando la solidarietaà di cui ha sempre parlato. Vuole un'Europa solidale ma anche "pragmatica", la premier in pectore, in cui ogni Paese pensa innanzitutto ai suoi. Poi si avvicina alla telecamera e sussurra: "Lo dico a voce bassa, così la stampa e la sinistra domani sono costretti a confrontarsi su questi temi". Infine la stoccata: "In Italia usano l'alleanza con Vox per definirci impresentabili. Ma possono essere davvero impresentabili movimenti politici appoggiati da milioni di cittadini? Ovviamente no". E, ancora: "Non dobbiamo preoccuparci della narrazione maintsream perché la buona notizia è che la gente non accetta una narrazione interessata. Vuole andare alle fonti delle notizie, senza mediazioni. Vuole capire e ascoltare, e quando ci ascolta capisce che siamo tutto meno che mostri".

