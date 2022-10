Il caro bollette spinge le scelte degli italiani più della preoccupazione per il clima

BRUXELLES. Consumare meno energia si può e si farà. Per il bene innanzitutto di sé stessi e del proprio potere d’acquisto. Il caro bollette che attanaglia le famiglie di tutta Europa, vede negli italiani l’attenzione alle proprie tasche. Una reazione che potrebbe sembrare quasi naturale di fronte al rincaro delle forniture per riscaldamento e funzionamento quotidiano della propria abitazione. Peccato che il sondaggio di Eurobarometro di fresca pubblicazione sia dedicato alla percezione della transizione sostenibile. Di questa, nella risposta degli italiani, c’è poca traccia. Tra chi adduce ragioni puramente economiche (23%) e chi indica motivazione «principalmente economiche» (35%), praticamente sei italiani su dieci (58%) affermano di essere disposti a consumare meno per la semplice questione di tariffe sempre più insostenibili. Di fronte ai prezzi pazzi dell’energia, dunque, i cambiamenti climatici non reggono il confronto e il caro-bollette prevale sull’animo «green».

Un orientamento, quello di uomini e donne dello Stivale, che risulta confermato ancora di più di fronte all’eventualità di produrre uno sforzo economico in più per accelerare la transizione verde voluta dall’Europa e sottoscritta dal Paese. Una richiesta specifica suggerisce la disponibilità a pagare qualcosa in più per l’energia per velocizzare l’agenda di sostenibilità dell’Ue. A rispondere «no» sono i tre quarti degli intervistati (73%). Probabilmente incide un rialzo già marcato dei prezzi dell’energia, e quindi pagare ancora di più sarebbe impensabile perché ancor meno fattibile, ma certo gli italiani mettono da parte il clima per far quadrare i conti di casa, visto che il rincaro di luce e gas è motivo di preoccupazione per tutti (95% delle risposte in merito).

La volontà di cambiare abitudini dentro le mura amiche comunque non manca. C’è una larga fiducia sul fatto che gli italiani sapranno consumare meno e meglio, e dare così un buon esempio al resto d’Europa (convinzione espressa dal 69% degli intervistati), anche se occorrerà darsi da fare. L’Italia, rileva Eurobarometro, con un dato del 42% «è l'unico Paese in cui la maggioranza valuta il proprio consumo di energia come "piuttosto alto" rispetto ad altri nel proprio paese», a cui va aggiunto un’altra piccola fetta di popolazione (6%) che ammette di registrare un consumo medio complessivo «molto alto». Diversa la posizione di pensionati e disoccupati. Queste due categorie dichiarano di consumare poco, e per ovvie ragioni: poche e limitate disponibilità economiche. Da nord a sud si rischia di fare fatica, e si è pronti a tagliare la bolletta per non restare in bolletta.