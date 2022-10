La benzina torna a salire, diesel sopra 1,8 euro al litro

I prezzi dei carburanti non sono passati indenni ai rialzi delle quotazioni del petrolio. La decisione dell'Opec+ di tagliare la produzione, nonostante la netta opposizione degli Stati Uniti, ha fatto impennare la scorsa settimana il prezzo del greggio, con riflessi immediati sui prodotti raffinati e sui listini dei distributori che sono tornati a salire visibilmente. Il weekend è stato dunque all'insegna dei rialzi sia per la verde, che al self è arrivata a sfiorare 1,7 euro al litro, che per il diesel.

Il gasolio, che in questi mesi è sceso meno rapidamente e in modo meno consistente rispetto alla benzina, è tornato abbondantemente sopra quota 1,8 euro al litro. Secondo le rilevazioni di Quotidiano energia, il prezzo medio nazionale della benzina fai da te è infatti a 1,690 euro al litro, in deciso aumento rispetto a 1,656 euro rilevato venerdì, con alcuni marchi anche a 1,708 euro. Il prezzo nazionale del diesel sempre al self service è invece di 1,836 euro, con un balzo ancora più evidente rispetto alla media di 1,765 euro di venerdì scorso. Proprio oggi peraltro, le compagnie hanno mosso i prezzi raccomandati - Eni ha alzato di 3 centesimi il diesel, IP di 3 centesimi il diesel e la benzina, Q8 di 3 cent la benzina e di 4 il diesel, Tamoil di 1 cent il diesel - ma i rialzi, sottolinea Qe, devono essere ancora pienamente recepiti sulla rete. Il che significa che nei prossimi giorni - in attesa del nuovo decreto ministeriale di proroga del taglio delle accise anche a novembre - il rifornimento potrebbe costare ancora qualcosa in più.

Dopo il rally degli ultimi giorni, il petrolio è rimasto sostanzialmente stabile sui mercati, saldamente sopra i 90 dollari al barile negli Stati Uniti e sopra i 97 in Europa. Altalenante invece il prezzo del gas, in deciso calo nelle prime ore della mattinata, in ripresa a metà giornata, per poi chiudere in ribasso di poco più dell'1% a 154 euro.