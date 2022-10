Bari, professore picchiato dal padre di una studentessa a cui aveva dato una nota

La nota sul registro di classe e a distanza di poco l'aggressione a scuola: è finito ai domiciliari il papà della studentessa rimproverata dal docente di Diritto ed Economia del professionale Ettore Maiorana di Bari, lo scorso 23 settembre. Il 34enne, con precedenti penali per violenza e minacce, è stato incastrato dalle immagini delle telecamere poste lungo i corridoi dell'istituto. Si cerca il complice con cui è riuscito a entrare nel plesso. Nell'ordinanza, firmata dal gip del tribunale barese Anna Perrelli, ed eseguita dalla Mobile, sono contestati i reati di lesioni personali aggravate (6 i giorni di prognosi), violenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. A chiedere l'intervento dei poliziotti, il vice preside subito dopo l'aggressione che, stando a quanto ricostruito, è da ritenere diretta conseguenza della nota sul registro di classe: il professore ha denunciato di aver rimproverato più volte una ragazza che, dopo essere «entrata in ritardo alla seconda ora e senza essere autorizzata, disturbava la lezione». La studentessa avrebbe anche «incitato i compagni a non seguire la lezione pronunciando in dialetto barese la frase “non lo sentite a quello, lasciatelo perdere”». L'aggressione è avvenuta dopo la seconda ora, quando il professore aveva raggiunto un'altra classe: «Vieni qui che ti dobbiamo parlare», avrebbe detto uno dei due uomini riusciti a entrare nella scuola. Il 34enne sarebbe stato chiamato al telefono dalla figlia. «Non ti permettere mai più a fare una cosa del genere». Poi gli schiaffi. Fra i testimoni, due insegnanti di sostegno che, interrogate, dopo aver fatto presente che «l'alunna è affetta da un disturbo dell'attività, con ritardo degli apprendimenti, come certificato dal Policlinico», hanno riferito che «aveva disturbato più volte» e che, terminata la lezione, «si era formato un gruppo di ragazze capeggiate dalla stessa studentessa che le aizzava dicendo che il docente era solito ammiccare e guardare il fondoschiena».

Circostanza smentita con fermezza dal professore, così come dalle docenti di sostegno. Sul posto, anche la madre della minore che, dopo averla rimproverata per non essere stata avvisata, le avrebbe detto: «Se lo avessi preso io, gli avrei staccato la testa per giocare a pallone nel cortile». Frase riferita alla presenza degli agenti, dopo che la figlia le avrebbe raccontato che il professore le guardava «le parti intime» e lei gli aveva detto di allontanarsi «perché era un pedofilo». Sguardi di cui avrebbe riferito un'altra ragazza. Per il gip, il quadro indiziario a carico del 34enne è solido: «Il gesto doveva avere una valenza dimostrativa» della «superiorità sul professore che aveva osato mettere la nota» colpevole «unicamente di aver fatto il proprio dovere di insegnante». Quanto alle presunte condotte odiose, secondo il gip «le dichiarazioni delle ragazze sembrano strumentali a giustificare l'avvenuta aggressione» e anche «ove fossero veritiere, non giustificherebbero in nessun modo la condotta» del papà della studentessa che «non era legittimato a entrare prepotentemente a scuola».