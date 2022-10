Osimo, donna di 41 anni ammazzata in casa: è stata massacrata di botte dal compagno

Ilaria Maiorano, donna di 41 anni, è stata trovata morta nella sua casa di via Montefanese 146 a Padiglione di Osimo (Ancona). Al momento le forze dell’ordine indagano su un cittadino straniero di nazionalità marocchina, l’ex marito della vittima El Gheddassi Tarik, con cui la donna aveva due figli piccoli.

L’uomo è stato portato via dai carabinieri, che conducono le indagini. Sul luogo è arrivata anche la polizia locale. A confermare l’identità della vittima è intervenuto il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni: «Ilaria era una mia compagna di scuola alle elementari, mi sono precipitato e la notizia mi è dispiaciuta molto. È un grande dolore per tutta la comunità di Osimo ma anche per me in particolare». Il primo cittadino ha aggiunto: «Spero che le indiscrezioni che si riconcorrono da stamane non siano vere.... Perdere una mamma di due bambine, giovane. È un momento difficile per tutta Osimo, ci stringiamo intorno al dolore della famiglia».

Tarik si trovava agli arresti domiciliari per droga. Si sarebbe subito giustificato con i carabinieri dicendo che la moglie (i due erano sposati civilmente da dieci anni) sarebbe caduta battendo accidentalmente la testa. Su di lui ricade il sospetto di omicidio volontario aggravato.

Ad avvertire i militari, questa mattina, una parente che ha telefonato alla donna per avere informazioni sullo stato di salute. Secondo le prime ricostruzioni la donna ha risposto al telefono ma subito dopo ha interrotto la comunicazione. La parente ha provato a richiamare ma da lì in poi nessuna risposta. Quindi, la chiamata ai carabinieri. I militari giunti sul posto però hanno trovato la 41enne già morta.

Nell’abitazione dove è stato trovato il corpo della donna, un casolare in campagna, stanno arrivando alcuni familiari dell’uomo, di origine marocchina. I due, da quanto si appreso sarebbero stati sposati. Arrivato anche l’imam della comunità islamica di Osimo, che parla di una «famiglia tranquilla» che frequentava la moschea locale: «Apparteneva alla nostra comunità. Si chiamava Ilaria ed era una brava persona. Ci è stato detto che è stata trovata morta a casa sua. Portava sempre i suoi due bambini in moschea, L'ultima volta l'ho vista ieri alle 18». In questo momento sono in corso i rilievi di polizia scientifica. Il corpo sarà esaminato da un medico legale.

Stando a quanto emerge da una prima ispezione del cadavere, le ferite non sembrano compatibili con una caduta, bensì con delle percosse violente. A ritrovare il corpo sono stati i sanitari del 118 che erano stati a loro volta inviati nell’abitazione di via Montefanese dai carabinieri che avevano ricevuto la segnalazione da una parente della donna.