I servizi russi, l’inchiesta fallata del Fsb e il mistero dei due camion esplosivi (che non coincidono) sul ponte di Crimea

Le sezioni dei raggi X di un camion rese note mercoledì mattina dal Fsb non coincidono con le assi posteriori del camion come appare dai video della sorveglianza all'ingresso del ponte

L’Fsb pubblica i raggi X del presunto rimorchio-bomba ma ci sono almeno due mezzi diversi con la motrice rossa, e i dettagli non quadrano. L’intell di Mosca comunica che sono stati arrestati 5 russi e tre ucraini e armeni, e il camion è partito dalla Bulgaria e ha attraversato Georgia e Armenia. Ma troppe cose non tornano, in quella che sembra essere una operazione per coprire il gigantesco fallimento russo nella sicurezza