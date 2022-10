Crosetto-Berlusconi siparietto a Palazzo Madama: “Trovato l’accordo con Giorgia?”. Lui: “Metà e metà, vediamo”

Non vuole enfasi sul suo ritorno a palazzo Madama, Silvio Berlusconi. Arriva in leggero ritardo, insieme al presidente del Senato in pectore Ignazio La Russa, tanto che l'inizio della seduta slitta di circa 20 minuti. Ad accogliere il leader di Forza Italia accorrono Licia Ronzulli, Francesco Paolo Sisto, Gaetano Miccichè. Con un commesso e due guardie del corpo lo scortano all'ascensore. "Emozionato?". «No, per niente», risponde l'ex premier. Un ritorno che sa di rivincita, 9 anni dopo la decadenza nel 2013 per la legge Severino. «Non ho fatto il conto - assicura - e comunque ho fatto più in Europa, qui avrei potuto fare poco». L'ascensore non arriva e Berlusconi si spazientisce: «È un po' vecchiotto, avrebbe bisogno di una sistemata, come tante cose in Italia». Poi assicura che «con Giorgia Meloni abbiamo parlato, come sempre serenamente». «La Russa sarà presidente?». «Credo di sì». Quando esce dall'ascensore, però, incrocia Guido Crosetto, che gli chiede se con la leader di Fratelli d'Italia hanno trovato l'accordo. Una smorfia: «Metà e metà, vediamo». Poi finalmente l'ingresso in Aula, sempre accompagnato da Ronzulli. Seduto in prima fila, ascolta il discorso della presidente Liliana Segre. Prende appunti, applaude a tratti, muove nervosamente la gamba, si alza faticosamente alla fine per l'omaggio a Segre. Molti vanno a salutarlo, lui sorride e ricambia. Il senatore Berlusconi è tornato.