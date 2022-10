La Russa alla presidenza del Senato. Camera, Meloni: “Punto a chiudere velocemente su Molinari”. Liliana Segre apre la seduta: “L’anniversario della marcia su Roma è per me una vertigine”

lI giorno 'X' è arrivato: oggi inizia la diciannovesima legislatura italiana. Camera e Senato sono convocati per eleggere i nuovi presidenti, il primo atto formale verso la formazione del nuovo governo. Ma è anche il primo banco di prova “politico” per la coalizione di centrodestra, che lavora per chiudere l'accordo sui nomi di Ignazio La Russa al Senato e il leghista Riccardo Molinari alla Camera. Da definire di conseguenza altre caselle per il governo, con il nodo del ruolo che ancora Forza Italia continua a chiedere per Licia Ronzulli. Al Mef, secondo quanto si apprende, dovrebbe andare il leghista Giancarlo Giorgetti. Intanto, Silvio Berlusconi torna in Senato dopo nove anni e incontra la leader di FdI, Giorgia Meloni, che assicura: «Saremo pronti anche come squadra di governo». A presiedere sullo scranno più alto di Palazzo Madama Liliana Segre: «L’anniversario della marcia su Roma è per me una vertigine». Standing ovation i Aula.

11.54 – Camera: concluso primo voto per elezione presidente

Si è concluso nell'Aula della Camera il primo scrutinio per l'elezione del nuovo presidente di Montecitorio. Il presidente provvisorio, Ettore Rosato, sta procedendo con lo spoglio delle schede.

11.53 – Siparietto Meloni-Letta: «Enrico come stai?», «Un bijoux»

«Ciao Enrico come stai?», «Un bijoux». Questo il siparietto andato in scena nei corridoi della Camera al piano dei gruppi tra la leader di Fdi Giorgia Meloni e il segretario dem Enrico Letta che si sono casualmente incontrati mentre nell'Aula di Montecitorio sono in corso le operazioni di voto per eleggere il nuovo presidente. Letta prima di rispondere ha fatto notare alla Meloni i tanti cronisti al seguito. «Ma non importa, cosa mai dobbiamo dirci» ha replicato sorridendo Meloni, per poi aggiungere scherzando ai cronisti a incontro concluso: «È timido».

11.45 – Renzi: “Discorso di Segre da ascoltare”

«Oggi è il primo giorno di legislatura e subito un momento commovente ed emozionante, il discorso di Liliana Segre, le sue parole sulle leggi razziali, sul fascismo, sul bisogno di gentilezza in politica, sui crimini d'odio. Ascoltate il suo intervento». Così su Instagram Matteo Renzi commenta il discorso della senatrice a vita in apertura della XIX legislatura del Senato.

11.37 – Letta: “Da Segre discorso memorabile, grazie”

«Un discorso memorabile. Grazie Liliana Segre». Così su Twitter il segretario Pd Enrico Letta.

11.30 – Berlusconi: “Discorso Segre mi è piaciuto molto”

«Sì, mi è piaciuto molto, l'ho trovato molto ragionato, mi è davvero piaciuto". Così Silvio Berlusconi uscendo dall'emiciclo del Senato, commenta il discorso di Liliana Segre.

11.19 – Senato, Segre convoca giunta provvisoria: seduta sospesa

Al via, dopo il discorso della senatrice a vita e oggi presidente del Senato, Liliana Segre, le procedure previste per dare il via alla prima legislatura. Al banco della presidenza sono stati chiamati i sei neo eletti più giovani per svolgere il ruolo di segretari ed è stata convocata la Giunta provvisoria per la proclamazione dei senatori subentranti. L'Aula è stata dunque sospesa.

11.15 – Lega, Bossi: “Comitato del Nord per evitarne sfascio totale”

«Sono emozionato come al primo giorno di scuola, è sempre un piacere». Lo ha detto Umberto Bossi, alla Camera per la prima seduta della nuova legislatura, accompagnato dal figlio Renzo. «Adesso purtroppo c'è l'economia che non va, quindi la prima soluzione, e anche per tutta la legislatura, sarà la soluzione alla crisi economica. Non è che è povera l'Italia, il problema grave è che è povero tutto il mondo». Con Salvini tutto bene? «Sì, ho fatto il comitato nord, che ha il compito di mettere sulla retta via e di evitare lo sfascio totale della Lega. L'ho fatta io e mi dispiaceva di vederla distruggere».

11.11 – In Aula lungo colloquio Meloni-Giorgetti

Lungo incontro nell'Aula della Camera tra Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti della Lega. I due sono stati a chiacchierare per parecchio tempo al centro dell'Emiciclo. Prima di andare a votare per il presidente, Meloni ha anche chiacchierato con l'ex magistrato Carlo Nordio, coprendosi la bocca per non far capire cosa stesse dicendo a chi li osservava.

10.07 – Segre: “Paese ci guarda, serve grande responsabilità”

«Il Senato della diciannovesima legislatura è un'istituzione profondamente rinnovata, non solo negli equilibri politici e nelle persone degli eletti, non solo perché per la prima volta hanno potuto votare anche per questa Camera i giovani dai 18 ai 25 anni, ma soprattutto perché per la prima volta gli eletti sono ridotti a 200. L'appartenenza ad un così rarefatto consesso non può che accrescere in tutti noi la consapevolezza che il Paese ci guarda, che grandi sono le nostre responsabilità ma al tempo stesso grandi le opportunità di dare l'esempio». Così Liliana Segre, presidente provvisorio del Senato, nell'Aula di Palazzo Madama. «Dare l'esempio non vuol dire solo fare il nostro semplice dovere, cioè adempiere al nostro ufficio con «disciplina e onore», impegnarsi per servire le istituzioni e non per servirsi di esse», ha aggiunto.

11.02 – Ucraina, Segre: “Su tutti noi atmosfera agghiacciante”

«Incombe su tutti noi l'atmosfera agghiacciante della guerra tornata in Europa» in Ucraina, «vicino a noi, con tutto il suo carico di morte, distruzione, crudeltà, terrore». Lo ha detto Liliana Segre, presidente provvisorio del Senato, in apertura della prima seduta della legislatura. «E' una follia senza fine, la pace è urgente e necessaria», ha aggiunto ricordando le parole del Capo dello Stato.

10.53 – Camera: scheda bianca opposizioni a primo voto su presidente

Le opposizioni voteranno scheda bianca al primo scrutinio per l'elezione del nuovo presidente della Camera. E' l'indicazione arrivata ai gruppi di Pd, Terzo Polo, Alleanza Verdi e Sinistra. Stesso orientamento che dovrebbe riguardare il Movimento 5 stelle. E' ora in corso il primo scrutinio, ma visto il quorum richiesto, la maggioranza dei due terzi dei componenti la Camera, l'esito della votazione sarà una fumata nera. Steso esito atteso anche per il secondo e terzo scrutinio che si svolgeranno sempre nella giornata odierna, alle 14 e alle 17.

10.52 – Meloni: “Calderoli dimostra compattezza maggioranza”

«Si dimostra semplicemente che, al di là delle normalissime interlocuzioni, la maggioranza lavora per rimanere sempre compatta e per andare veloce». Così Giorgia Meloni commenta il passo indietro di Roberto Calderoli per la presidenza del Senato.

10.51 – Meloni: “Camera? Indicazione su Molinari. Situazione tranquillissima, punto a chiudere velocemente”

«Anche qui la situazione è tranquillissima. Mi pare che l'indicazione sia quella di Riccardo Molinari, punto a chiudere anche qui velocemente». Così la leader di FdI, Giorgia Meloni, sulla presidenza della Camera.

10.50 – Segre apre la seduta: un saluto a Mattarella e Papa Francesco

«Rivolgo un caloroso saluto al presidente della Repubblica, a quest'aula e rivolgo un pensiero a Papa Francesco». L'ha detto la senatrice a vita Liliana Segre nel suo discorso in apertura della seduta per il voto del presidente del Senato. Segre presiede l'aula essendo la senatrice più anziana.

10.46 – Camera: applauso centrodestra a Giorgia Meloni in aula

Giorgia Meloni, leader di Fdi, è appena entrata nell'aula della Camera per la prima chiama per l'elezione del presidente di Montecitorio. Tailleur nero e camicia bianca, capelli raccolti in una coda, la premier in pectore ha ricevuto un lungo applauso al suo ingresso nell'emiciclo.

10.46 – Scheda bianca per deputati FdI alla prima chiama

I deputati di Fdi hanno ricevuto indicazione di votare scheda bianca alla prima chiama per l'elezione del presidente della Camera. Lo si apprende da fonti parlamentari.

10.45 – Lungo abbraccio La Russa-Calderoli in Aula

Lungo abbraccio La Russa - Calderoli in Aula al Senato dove sono appena iniziate le votazioni per l'elezione del presidente. I due si sono stretti la mano, hanno parlato a lungo e poi insieme hanno salutato Marcello Pera. Moltissimi senatori hanno stretto la mano a La Russa.

10.39 – Camera, per elezione presidente in corso prima votazione, poi alle 14 e alle 17

Alla Camera è in corso la prima votazione per l'elezione del presidente, delle tre previste per oggi. Le altre sono state fissate dal presidente provvisorio Ettore Rosato alle 14 e alle 17. E' richiesta la maggioranza dei due terzi. Davanti ai banchi della presidenza, sono allestiti i seggi e le urne dove depositare la scheda che deve recare, pena l'annullamento del voto, il nome e il cognome del candiato a numero uno di Montecitorio.

10.35 – La Russa: “Ringrazio Calderoli, gesto di grande generosità”

«Grande gesto di generosità di Roberto Calderoli che, come me, forse più di me poteva fare e avrebbe titoli per essere il presidente del Senato. Lo ringrazio per la sua scelta che è politica e gli rinnovo la mia amicizia e gratitudine». Lo ha detto il senatore di FdI Ignazio La Russa, commentando il passo indietro del collega leghista che dovrebbe spianare la strada per la sua elezione alla presidenza di Palazzo Madama. «È un segnale di compattezza del centrodestra», ha aggiunto lasciando gli uffici di FdI alla Camera.

10.30 – Calderoli: "Io passo di lato? Il Paese viene prima”

«Prima viene il Paese e poi tutto il resto. Ora bisogna partire presto e bene». L'ha detto il senatore della Lega, Roberto Calderoli ai cronisti in Transatlantico che gli chiedevano del «passo di lato» fatto per la presidenza del Senato, a vantaggio di Ignazio La Russa.

10.32 – Calenda: “Alla prima già La Russa? Deprimiamoci tutti”

Alla prima votazione già La Russa? «Deprimiamoci tutti». Così il leader di Azione Carlo Calenda intercettato dai cronisti in Senato.

10.24 – Siparietto Renzi-Ronzulli in buvette: “Non mi fate vedere il Cav”

Siparietto in buvette al Senato tra Matteo Renzi e Licia Ronzulli. «Licia, quando arriva Berlusconi lo voglio salutare, sono sette anni e mezzo che non me lo fate vedere», scherza il leader di Iv. «Non me lo fate vedere? Ma se ti ha invitato due settimane fa e non sei venuto - replica lei - diciamo le cose come stanno». «Meno gas, per ora ti devi esporre poco», ribatte Renzi.

10.20 – Giorgetti scherza: “Mef? Mi sa che nessuno vuole andare”

«Mi sa che al Mef nessuno andare. Comunque è presto, c'è ancora una settimana, non c'è ancora un incarico». Così il vice segretario leghista Giancarlo Giorgetti ha risposto a chi gli chiedeva se sarà il futuro ministro dell'Economia. Sulla presidente delle Camere, ha aggiunto, «stanno decidendo ora».

10.21 – Salvini: “Centro destra oggi dà mostra unità e lealtà”

«Oggi il centrodestra darà mostra di compattezza, lealtà e unità. Calderoli è un grande ma se c'è da fare un passo di lato lo facciamo». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini entrando al Senato per la seduta iniziale della XIX legislatura. «Se c'è da fare un passo di lato lo facciamo: vale per il Senato, vale per il governo. Per partire presto e bene».

10.19 – Rosato conferma: tre scrutini nella giornata odierna

«Secondo le intese intercorse si svolgeranno tre scrutini: il secondo alle ore 14 e il terzo alle ore 17». Lo ha annunciato in Aula della Camera il presidente provvisorio Ettore Rosato. E' iniziata nell'Aula la prima votazione per l'elezione del presidente della Camera. L'elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti la Camera. Dal secondo scrutinio è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti computando tra i voti anche le schede bianche. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti. La quarta votazione, se necessaria, si svolgerà domani, ha spiegato ancora Rosato.

10.17 – Camera: al via prima votazione per eleggere il Presidente

Al via nell'Aula della Camera la prima votazione per l'elezione del presidente. La votazione è segreta e per schede, e avviene nei 'catafalchi' montati tra il banco del governo e quello della presidenza. Per questa votazione è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea.

10.14 – Calderoli: “Faccio un passo indietro, accordo su La Russa”

«C'è l'accordo sul nome di La Russa. Volentieri faccio un passo indietro per il bene del paese». Lo dice il leghista Roberto Calderoli, il cui nome era stato sostenuto dalla Lega per la Presidenza di Palazzo Madama, entrando al Senato.

10.12 – Rosato fa auguri a Segre, standing ovation aula

Standing ovation nell'Aula della Camera quando il presidente provvisorio, Ettore Rosato, ha fatto gli auguri a Liliana Segre - che oggi presiederà la seduta del Senato- e quando ha citato Papa Francesco. Rosato ha aperto con un discorso la XIX legislatura.

10.07 – Lega: verso voto a La Russa. Salvini incontra eletti

Secondo quanto si apprende, l'orientamento della Lega è di votare il senatore Ignazio La Russa di Fratelli d'Italia per la presidenza del Senato. Il segretario leghista Matteo Salvini sta incontrando i suoi parlamentari nei suoi uffici vicino Palazzo Madama.

10.04 – Camera: al via XIX legislatura, Rosato apre seduta

Al via la seduta della Camera per l'avvio della XIX legislatura. Ettore Rosato, vicepresidente anziano di Montecitorio, sta tenendo il suo discorso di apertura. Il primo applauso dell'aula scatta quando l'esponente di Iv ringrazia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

09.59 – Meloni: “Mi pare che le cose procedano bene, fare in fretta”

«Tutto procede bene, state tranquilli, faremo velocemente». Così la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni interpellata dai cronisti alla Camera sull'elezione dei presidenti dei due rami del Parlamento.

09.53 – Liliana Segre arrivata a Palazzo Giustiniani

La presidente provvisoria del Senato, Liliana Segre, è arrivata a Palazzo Giustiniani. Tra meno di un'ora la senatrice a vita aprirà la prima seduta della XIX legislatura che dovrà eleggere il nuovo presidente.

Non solo Segre e Casellati, ecco chi è stata la prima donna a presiedere il Senato

09.53 – Rampelli: “C'è accordo sulla presidenza”

«L'accordo penso proprio che ci sia» sul presidente della Camera dei deputati. Cosí Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia all'entrata della Camera. Sul nome di Molinari però non risponde.

09.45 – FdI, riunione gruppo in Senato prima di votazione: verso La Russa presidente

È in corso in sala Koch a palazzo Madama una riunione dei senatori di FdI. L'indicazione per la prima votazione per il presidente è di votare Ignazio La Russa. «Riteniamo che gli alleati convergano e si possa eleggere alla prima chiama», spiegano da FdI. Per l'elezione è necessaria la maggioranza dei componenti dell'assemblea e il centrodestra conta 115 senatori su 200.

09.44 – Meloni a breve alla Camera, incontro con Berlusconi

La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a breve arriverà a Montecitorio, dove potrebbe incontrare il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, che è da poco entrato nel Palazzo dove tra venti minuti avrà inizio la seduta inaugurale, con l'elezione della Presidenza della Camera. L'incontro, dopo la fragile intesa abbozzata nella notte, servirà a definire l'accordo sulla presidenza della Camera, che dovrebbe andare al leghista Molinari, e quella del Senato, che invece si chiuderebbe su Ignazio La Russa di Fdi. Da definire di conseguenza altre caselle per il governo, con il nodo del ruolo che ancora Forza Italia continua a chiedere per Licia Ronzulli. Al Mef, secondo quanto si apprende, dovrebbe andare il leghista Giancarlo Giorgetti.

09.39 – Lollobrigida: “Su la Russa c'è una maggioranza”

«Su La Russa c'è una maggioranza». Così Francesco Lollobrigida all'entrata della Camera dei deputati, prima della seduta inaugurale.

09.37 – Salvini riunisce i suoi in uffici Senato

Matteo Salvini è arrivato negli uffici della Lega al Senato. Il leader del Carroccio sta facendo il punto con Roberto Calderoli, Massimiliano Romeo, Erika Stefani e Claudio Borghi.

09.33 – Silvio Berlusconi a Montecitorio

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, eletto a Palazzo Madama, è entrato a Montecitorio dove tra mezz'ora inizieranno le votazioni per la presidenza della Camera.

09.32 – Pd, ufficio stampa: “Nessuna candidatura alla segreteria del partito”

«In merito ad alcune ricostruzioni di stampa si precisa che non esiste nessuna candidatura di Andrea Orlando alla segreteria del Pd. Il Ministro intende continuare a contribuire alla discussione interna del partito e non intende rinunciare a farlo. Orlando si batterà per una vera costituente per un nuovo Partito Democratico che apra a nuove energie presenti nella società italiana e nella sinistra». Lo precisa l'Ufficio stampa del Ministro Andrea Orlando

09.17 – Donzelli (FdI): “Un segnale non buono non riuscire a eleggere oggi il presidente del Senato”

«Sarebbe un segnale non buono se oggi non riuscissimo a eleggere il presidente del Senato. Auspico che il centrodestra ci riesca, dimostrando di avere una maggioranza autonoma». Lo dice Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di FdI, ospite di Radio 24. Il ticket è La Russa-Molinari? «Auspico di sì ma non ho notizie di incontri e trattative di questa notte», risponde.

09.16 – Toti a parlamentari: “Il Paese aspetta risposte, daL caro bollette alla crisi economica”

«Oggi il nostro nuovo Parlamento si riunisce e dà il via alla XIX legislatura. Donne e uomini scelti dagli italiani che iniziano un percorso di grande responsabilità – scrive su Facebook il presidente della Liguria, Giovanni Toti –. Il Paese aspetta risposte su tanti temi importanti, dal caro bollette fino alla crisi internazionale, passando per la crisi economica che stiamo affrontando. Per questo vi arrivi da me e da tutta la Liguria l'augurio di buon lavoro, con la raccomandazione di non dimenticarvi mai del ruolo fondamentale che avete: quello di rappresentare l'Italia e gli italiani».