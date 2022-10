Scontro tra Coree: Seul rimette sanzioni a Pyongyang per la prima volta dal 2017

La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico a corto raggio, condotto esercitazioni di artiglieria e inviato un gruppo di dieci aerei militari vicino al confine con la Corea del Sud, nell'ultima provocazione del regime di Kim Jong-un, punita con le prime sanzioni imposte dalla Corea del Sud dal 2017. La nuova escalation giunge tra i timori che la Corea del Nord possa compiere, a breve, un nuovo test nucleare, che sarebbe il settimo della sua storia e il primo in oltre cinque anni. Lo stesso dittatore nord-coreano ha descritto la serie di lanci missilistici effettuata tra il 25 settembre e il 9 ottobre scorso - tra cui quello di un missile balistico a raggio intermedio (Irbm) che ha sorvolato il Giappone, anche in questo caso per la prima volta dal 2017 – come esercitazioni di «armi tattiche nucleari», e solo poche settimane prima la Corea del Nord aveva approvato una legge che permette attacchi preventivi qualora sentisse minacciati i propri asset strategici.

Nella tarda serata di ieri, dieci aerei militari nord-coreani hanno sorvolato un'area vicino al confine, a sud della linea di ricognizione speciale fissata dalla Corea del Sud, innescando la risposta di Seul, che ha alzato i propri caccia. I sorvoli sono proseguiti fino a poco più di un'ora prima del lancio di un missile balistico a corto raggio, in piena notte, dall'area di Sunan, vicino alla capitale Pyongyang. Il missile ha percorso circa 700 chilometri, raggiungendo un'altitudine massima di cinquanta chilometri prima di finire al di fuori della Zona Economica Esclusiva del Giappone, secondo i rilevamenti di Tokyo. La Corea del Nord ha poi condotto esercitazioni di artiglieria, secondo quanto affermato dal Comando Congiunto sud-coreano, sparando, in totale, 170 colpi al largo delle coste occidentali e orientali, in violazione di una "zona cuscinetto" fissata nel 2018, quando riprese il dialogo con la Corea del Sud per ridurre le tensioni militari.

Le esercitazioni, ha dichiarato un portavoce dell'esercito nord-coreano in una nota diffusa dall'agenzia Kcna, sono state «forti contromisure militari» prese dalla Corea del Nord in risposta a un'apparente esercitazione di artiglieria sud-coreana condotta nella giornata di ieri: l'Esercito Popolare di Corea, ha aggiunto il funzionario militare, «manda un severo avvertimento» alle Forze Armate sud-coreane che inaspriscono le tensioni con «azioni spericolate». L'ultimo lancio di un missile balistico da parte della Corea del Nord è stato condannato dal Consiglio di Sicurezza sud-coreano e dal ministro degli Esteri giapponese, Yoshimasa Hayashi, che lo ha definito «totalmente inaccettabile».

La Corea del Sud ha quindi imposto sanzioni unilaterali alla Corea del Nord, inserendo quindici persone e sedici istituzioni nord-coreane nella propria blacklist. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Seul, in risposta alle ultime minacce missilistiche e nucleari del regime di Kim Jong-un. Si tratta della prima volta che la Corea del Sud impone sanzioni alla Corea del Nord dall'inizio del mandato presidenziale di Yoon Suk-yeol, insediatosi a maggio scorso, e delle prime sanzioni unilaterali sud-coreane dal 2017, imposte in seguito al sesto, e finora ultimo, test nucleare nord-coreano. «Condanniamo con forza la Corea del Nord per avere messo in atto una serie di provocazioni missilistiche con una frequenza senza precedenti di recente e per avere proposto l'uso di armi nucleari tattiche contro di noi», si legge in una dichiarazione della diplomazia sud-coreana riportata dall'agenzia Yonhap, nella quale si ipotizza anche l'imposizione di ulteriori sanzioni e colloqui con Stati Uniti, Giappone, Australia, Unione Europea e altri Paesi per «migliorare l'efficacia» delle sanzioni stesse.

Condanna anche dagli Stati Uniti, che puntano il dito contro il rifiuto di Pyongyang a impegnarsi nel dialogo per la denuclearizzazione: gli Usa avevano anche imposto un nuovo round di sanzioni alla Corea del Nord dopo il lancio dell'Irbm del 4 ottobre scorso, prendendo di mira l'approvvigionamento di carburante. Oggi, invece, è stato il governo sud-coreano a imporre sanzioni contro Pyongyang per l'escalation delle ultime settimane, le prime dell'amministrazione guidata da Yoon Suk-yeol, inserendo quindici individui e sedici entità nella propria blacklist. La Corea del Sud, inoltre, si riserva di imporre sanzioni aggiuntive al regime di Kim Jong-un, che per ora ha mandato un chiaro segnale di chiusura al dialogo con Seul e Washington, sottolineando che «non sentiamo la necessità di farlo»: al contrario, ha aggiunto il giovane dittatore, verranno prese «tutte le contromisure militari» per fronteggiare la situazione «instabile» della penisola coreana