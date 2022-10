Carcere di Avellino, la denuncia del Sappe: “Due detenuti avevano preso una coppia di agenti in ostaggio”

Alta tensione nel carcere di Avellino dove nella giornata di ieri due agenti della polizia penitenziaria sono stati presi in ostaggio da due detenuti e uno è salito sul tetto della casa circondariale minacciando di lanciarsi nel vuoto. Contemporaneamente, una rissa è scoppiata tra i reclusi nel reparto di isolamento. A denunciarlo è Donato Capece, segretario generale del Sappe, il sindacato autonomo degli agenti penitenziari per il quale «il carcere di Avellino è diventata una polveriera pronta ad esplodere».

«Ieri è stata davvero una giornata di follia nel carcere di Avellino. In mattinata, verso le 10, nel Reparto isolamento due detenuti hanno preso in ostaggio due agenti di Polizia Penitenziaria minacciandoli con delle lamette. Solo grazie al pronto intervento di altro personale di polizia penitenziaria si è riusciti ad entrare all'interno del Reparto e mettere in sicurezza i due colleghi», spiega. «Poco dopo, sempre nello stesso Reparto, è scoppiata una rissa tra detenuti rientrata grazie sempre al tempestivo intervento degli Agenti e, nel contempo, un detenuto, con problemi psicologici, è salito sul tetto dei passeggi del reparto infermeria/protetta/ promiscua».

«Il carcere di Avellino è nel caos – denuncia Capece – sembra una polveriera pronta ad esplodere, i detenuti hanno preso il sopravvento e consistente è la carenza di organico».

Ma anche il penitenziario di Poggioreale rimane al centro delle cronache. Come spiega il leader del Sappe: «Durante una perquisizione finalizzata alle attività di controllo e verifica per contrastare l’illecita introduzione di telefonini e sostanza stupefacente all’interno dell’Istituto, il personale di Polizia Penitenziaria ha rinvenuto nel Reparto Salerno, anche l’ausilio delle unità cinofile del Corpo, cocaina, hashish e cannabis e due telefoni cellulari. Anche a Poggioreale, come in tutte le carceri del Paese, la Polizia Penitenziaria è impegnata nel contrasto di questo nuovo fronte di illegalità, che sta iniziando a creare grosse ed evidenti difficoltà al sistema».