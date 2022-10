Covid, il bollettino di sabato 15 ottobre: 38.969 e 73 morti, tasso di positività al 18,1%

ROMA. Sono 38.969 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in Italia, contro i 40.580 di ieri e i 43.716 di sabato scorso. I tamponi processati sono 215.672 (ieri 216.511) con un tasso di positività che dal 18,7 scende al 18,1%. I decessi di oggi sono 73 (ieri 98), per un totale da inizio pandemia di 177.956. Le terapie intensive crescono di 8 unità (come ieri) ed ora sono 252 con 46 ingressi del giorno; i ricoveri sono 52 in più (ieri +182), per un totale di 6.592. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi di oggi resta la Lombardia con 7.701, seguita da Veneto (5.104), Piemonte (3.843), Emilia Romagna (3.335) e Lazio (3.289). Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 23.069.745. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 29.169 (ieri 36.735) per un totale che sale a 22.339.297. Gli attualmente positivi sono 9.726 in più (ieri +3.743) e diventano 552.492, di cui 545.648 in isolamento domiciliare.

Val d’Aosta

Salgono in 24 ore da 37 a 41 i pazienti Covid positivi ricoverati in ospedale ad Aosta. Il dato emerge dall'ultimo bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute. In lieve aumento anche le persone in isolamento domiciliare, che passano da 1.366 a 1.413, a fronte di 107 nuovi casi rilevati e 56 guarigioni. I decessi dall'inizio della pandemia restano a quota 552.

Piemonte

I nuovi casi di Covid accertati in Piemonte sono 3.843, con un tasso di positività del 12,9% rispetto ai 29.831 tamponi diagnostici analizzati, di cui 29.008 test antigenici. Per quanto riguarda i ricoverati l'aggiornamento pubblicato dalla Regione è di 750 nei reparti ordinari, con un increment di 7 rispetto a ieri, 21 in terapia ordinaria, lo stesso numero di 24 ore fa. Infine, c'è stato un decesso.

Lombardia

Oggi in Lombardia si sono registrati 7.701 casi di covid e 23 morti. Dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione raggiungono quota 42.769. I tamponi processati sono 38.538, con un indice di positività del 20%. I pazienti covid in terapia intensiva salgono a 16 (+1), mentre i ricoveri a 1.123 (+22). Gli attualmente positivi sono 94.368 (+6.276), mentre i dimessi/guariti sono 1.402.

Trentino

Un decesso e 636 nuovi contagi da coronavirus registrati in Trentino nelle ultime 24 ore, come conferma il bollettino dell'Azienda sanitaria provinciale. La persona deceduta è una donna quasi novantenne che soffriva di altre patologie e non era vaccinata. Dei nuovi contagi, quasi tutti asintomatici o con sintomi lievi, 628 sono risultati positivi all'antigenico (su 2.639 test) più altri 8 positivi al molecolare (118 test effettuati). Nel frattempo i pazienti ricoverati in ospedale rimangono 96 (di cui 2 in rianimazione) dopo che ieri a fronte di 13 nuovi ingressi si sono registrate altrettante dimissioni. Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.261.066 (429.049 seconde dosi, 341.536 terze e 39.466 quarte). Infine, 604 nuovi guariti portano il totale a 216.909.

Veneto

I nuovi casi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore sono 5.104 per un totale che raggiunge quota 2.357.481. Il bollettino regionale segnala 7 vittime, il totale sale quindi a 15.573. Gli attuali positivi risultano in aumento, per un totale di 66.643 casi. Aumenta vistosamente il dato ospedaliero, con 961 ricoveri in area medica (contro i 709 di ieri)) mentre sono stazionari a 42 (ieri erano 43) i pazienti in terapia intensiva.

Liguria

Sono 1115 i nuovi casi di covid in Liguria. Sono emersi a fronte di 6356 tamponi, 856 molecolari e 5500 test antigenici. Il tasso di positività è al 17,5%. I nuovi contagi sono 507 nell'area di genova, 211 nel Savonese, 149 nello Spezzino, 140 nell'Imperiese, 108 nel Tigullio. I guariti sono 1064. I positivi sono attualmente 14723, 49 in più. Crescono gli ospedalizzati: sono 212 (sette in terapia intensiva, erano 6), 4 più di ieri. Ci sono stati due decessi. I morti da inizio pandemia salgono a 5595. In isolamento domiciliare ci sono10063 persone, 62 in più. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 1639 dosi di vaccino.

Emilia-Romagna

Sono 3.335, individuati sulla base di circa 12mila tamponi, i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore. Sono morte otto persone, di età compresa fra i 74 e gli 89 anni. I casi attivi crescono (i positivi certificati sono 45.892) il 97,8% dei quali in isolamento domiciliare. In leggero calo i ricoverati in terapia intensiva che sono 33, tre in meno di ieri, mentre i positivi negli altri reparti Covid salgono a 954, undici in più rispetto al dato di ieri.

Lazio

Oggi nel Lazio (su 3.026 tamponi molecolari e 14.400 tamponi antigenici per un totale di 17.426 tamponi) si registrano 3.289 nuovi casi positivi (+56), sono 4 i decessi (-1), 548 i ricoverati (+31), 40 le terapie intensive (= ) e +2.022 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 18,5%. I casi a Roma città sono a quota 1.730". Lo riferisce l'assessore alla Sanità del Lazio.

Toscana

Altri 2.341 nuovi casi (età media 55 anni, rapporto positivi/tamponi 18,8% in aumento sul 18,01% precedente) e altri sette morti per Covid in Toscana nelle 24 ore. Le ultime vittime sono state, 2, nell'area di Firenze e in quella di Prato, 1 a Massa Carrara, Lucca e Pisa. Salgono a 10.871 i deceduti dall'inizio dell'epidemia. Invece coi nuovi casi va a 1.440.276 il totale delle positività censite in regione dall'inizio della pandemia (+0,2% sul totale del giorno precedente). I guariti crescono dello 0,1% sul totale - sono 1.949 persone nelle 24 ore con tampone negativo - e raggiungono quota totale 1.379.061 (95,7% dei casi totali). I positivi attuali sono 50.344 (+0,8% su ieri). Tra loro 463 sono ricoverati (-15 persone il saldo giornaliero fra ricoveri e dimissioni su ieri) di cui 17 in terapia intensiva (-2 persone il saldo tra ingressi e uscite su ieri). Altre 49.881 persone positive sono in isolamento a casa "perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi" (+400 su ieri pari al +0,8%).

Umbria

Tornano leggermente a salire i ricoverati Covid in Umbria, ora 182, sette in più di venerdì, con un posto occupato nelle terapie intensive. Emerge dai dati sul portale della Regione. Nell'ultimo giorno sono emersi 887 nuovi casi, 904 guariti e altri due morti per il virus. In leggero calo gli attualmente positivi, 8.460, 19 in meno. Sono stati analizzati 3.603 tamponi, con un tasso di positività del 24,6 per cento, in calo rispetto al 27,9 per cento di sabato della scorsa settimana.

Marche

Balzo di ricoveri per Covid-19 nelle Marche nell'ultima giornata: +9 degenti portano il totale da 121 a 130; ora in terapia intensiva ci sono sei persone (+4), tre in Semintensiva (invariato) e 121 in reparti non intensivi (+5). In 24ore sono 1.120 i positivi rilevati (8.544 in una giornata) sui 3.213 tamponi eseguiti; l'incidenza di casi ogni 100mila abitanti ha fatto segnare una nuova lieve discesa (da 569,08 a 568,15). Cinque le persone decedute in correlazione con il Covid; il totale regionale a quota 4.135. Lo fa sapere la Regione Marche. Oltre ai ricoverati, sono 20 le persone in osservazione nei pronto soccorso. Le quarantene salgono a 11.504 (+216).

Abruzzo

Sono 892 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 1.252 tamponi molecolari e 4.515 test antigenici: il tasso di positività è pari al 15,47%. In rapido aumento i ricoveri in terapia intensiva, che raddoppiano nel giro di 24 ore e passano da tre a sei. Non si registrano decessi recenti: il bilancio delle vittime è fermo a 3.687. Gli attualmente positivi sono 17.966 (+430): 168 pazienti sono ricoverati in ospedale in area medica (-2) e 6 sono in terapia intensiva (+3), mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 553.990 (+461). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (191), Chieti (255), Pescara (211), Teramo (206), fuori regione (7), in accertamento (20). Nell'ultima settimana sono emersi 7.269 nuovi casi: la variazione, rispetto ai sette giorni precedenti, è pari al -8,5%. Di conseguenza scende l'incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, che è ora a 571. Il tasso di occupazione dei posti letto è al 3% per le terapie intensive e al 12% per l'area non critica.

Campania

Sono 2193, in Campania, i neo positivi al Covid su 13315 test esaminati. In leggero rialzo il tasso di incidenza che ieri era pari al 15.09% ed oggi raggiunge il 16,47%. Due i decessi nelle ultime 48 ore. Negli ospedali continua a restare invariata la situazione nelle terapie intensive con 14 posti letto occupati; in aumento, invece, i ricoveri in degenza con 274 posti letto occupati (+12 rispetto a ieri).

Puglia

Oggi in Puglia si registrano altri 1.486 casi di positività al Covid su 9.169 test per una incidenza del 16,2%. Cinque sono i decessi. Sono complessivamente 14.703 le persone attualmente positive, 125 quelle ricoverate in area non critica, 7 in terapia intensiva. Questa la suddivisione dei casi per provincia: Bari 488, Bat 68, Brindisi 147, Foggia 143, Lecce 412, Taranto 213. I residenti fuori regione sono 12, quelli in provincia in definizione tre.

Basilicata

Sono 188 i positivi emersi in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l'esame di 731 tamponi (molecolari e antigenici): lo ha reso noto la task force regionale sulla pandemia, aggiungendo che sono stati registrati anche un decesso, di una donna di 76 anni, morta nell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera, e 159 guarigioni. Negli ospedali lucani sono ricoverate 35 persone (come), nessuna delle quali in terapia intensiva. I lucani attualmente positivi sono 5.312. Il bilancio delle vittime della pandemia è di 950, mentre finora sono state registrate 177.282 guarigioni.

Calabria

Casi attivi al Covid in calo in Calabria dove, però, aumentano i ricoverati in terapia intensiva. Oggi i nuovi contagi sono 764, con un tasso di positività che si attesta al 18,96%, ed una vittima (3.034 il totale da inizio pandemia). I nuovi guariti, invece, sono 957, per cui i casi attivi sono 11.723 (-194) e gli isolati a domicilio 11.557 (-197). Negli ospedali - nel saldo tra ingressi e uscite - calano di due i ricoverati in area medica (156) ma crescono di 5 quelli in terapia intensiva (10). I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è 3.850.893 con 570.733 positivi.

Sardegna

Frenata del Covid nelle ultime 24 ore in Sardegna, dove però si registra un altro decesso nella Asl di Cagliari. I nuovi casi accertati sono 565 (- 191), di cui 536 diagnosticati con test antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.964 tamponi. Il tasso di positività scende dal 21,6 al 19 per cento. Invariato il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva, in tutto 5, in calo quello in area medica, per un totale di 79 (- 8) posti letto occupati da positivi. Ancora in aumento i casi di isolamento domiciliare, complessivamente 7.387 (+ 340).