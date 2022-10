Roma, scritta nella notte contro La Russa e stella a 5 punte sulla sede di Fratelli d’Italia, indaga la Polizia. Il partito di Giorgia Meloni: ci sia una condanna di tutti

Una scritta contro il neo- presidente del Senato, Ignazio La Russa e una stella a cinque punte è comparsa sulla serranda della sede che fu del Msi e ora di Fratelli d'Italia, nel quartiere Garbatella a Roma. Lo riferiscono fonti del partito. «La Russa Garbatella ti schifa», si legge, seguita da una stella e la sigla «Antifa». La sede è la sezione dell'ex Movimento sociale frequentata da Giorgia Meloni da giovane.

Sull’apparizione di questa scritta indaga la Polizia di Stato. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Nell’ambito dell'indagine saranno acquisite le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona. La scritta è firmata dagli "Antifa" e è comparsa sulla serranda della sede che fu del Msi e ora di Fratelli d'Italia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Nell'ambito dell'indagine saranno acquisite le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona.

Meloni aveva scritto sui social: «Le prime parole di Ignazio La Russa come Presidente del Senato sono state quelle di un uomo che conosce bene il peso delle Istituzioni e che farà di tutto per rappresentare con imparzialità e autorevolezza la seconda carica dello Stato. Eppure diversi esponenti politici hanno deciso di renderlo un bersaglio, come persona e per le sue idee, rinfocolando un clima d'odio, già ben alimentato durante una campagna elettorale costruita sulla demonizzazione dell'avversario politico».

«Quanto accaduto questa notte alla Garbatella, dove su una serranda è comparso il triste simbolo delle Brigate Rosse, la stella a cinque punte, insieme a una scritta contro il presidente del Senato Ignazio La Russa, va condannato con fermezza», dichiara la senatrice di Fratelli d'Italia, Isabella Rauti, vicepresidente vicario. «Mi auguro che giunga una censura unanime, che sia fatta chiarezza sugli autori di tale gesto, ma soprattutto che ci sia l'impegno di tutti a smetterla con questo clima di odio e scontro, inaugurando una stagione davvero di riconciliazione nazionale, come peraltro ha auspicato proprio il presidente La Russa», conclude.