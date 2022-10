Taiwan, il ministro degli esteri: “No al modello Hong Kong”

TAIPEI. Il Congresso di Pechino verrà osservato con attenzione anche a Taiwan, che la Cina considera parte del suo territorio. Jaushieh Joseph Wu, ministro degli Esteri di Taipei, illustra in forma scritta a La Stampa la prospettiva taiwanese sulle relazioni con l'altra sponda dello Stretto.

Negli scorsi mesi le tensioni sullo Stretto sono aumentate dopo la visita di Nancy Pelosi. Che cosa vi aspettate nel prossimo futuro e che cosa intende fare il governo di Taipei?

«La Cina ha colto l'occasione per provare i suoi piani di invasione che sta preparando da tempo. Ha praticato tattiche A2/AD mobilitando un gran numero di aerei e navi, lanciato missili e condotto campagne di disinformazione e coercizione economica. L'obiettivo era spezzare il morale del popolo taiwanese e dissuadere altri paesi dall'interferire. Noi siamo determinati a mantenere l’esistente stato delle cose. Taiwan non ha giurisdizione sulla Cina e la Cina non ha giurisdizione su Taiwan. Questo è lo status quo e la realtà. Non intensificheremo il conflitto né istigheremo controversie, ma salvaguarderemo fermamente la nostra sovranità e sicurezza».

I taiwanesi non hanno vissuto i test militari con panico. Siete preoccupati che la popolazione non sia pronta o desiderosa a difendersi?

«Le autorità cinesi non hanno mai abbandonato la possibilità di usare la forza militare quindi non c'è stato panico o caos. I nostri mercati azionari e valutari e la vita quotidiana non sono stati influenzati. La risposta pacata del nostro popolo, del governo e delle forze armate sottolinea l'alto livello di resilienza e fiducia. I nostri diplomatici e leader di governo hanno continuato a comunicare chiaramente che siamo calmi e non mettiamo in atto provocazioni. Nel frattempo, il governo sta migliorando attivamente la nostre capacità di difesa e resilienza economica. Le nostre forze armate sono preparate alla guerra ma non la cercano; risponderanno a un attacco e non si ritireranno da esso; e non intensificheranno il conflitto ma aumenteranno il proprio livello di allerta».

Dall'arrivo di Tsai Ing-wen nel 2016 non c'è stato dialogo con Pechino. Crede che in futuro il dialogo possa ripartire?

«La buona volontà e l'impegno del nostro governo nelle relazioni attraverso lo Stretto non sono mai cambiati. Desideriamo mantenere lo status quo e sostenere la risoluzione delle differenze nello Stretto. Siamo disposti a coinvolgere la Cina in colloqui costruttivi sulla base della parità. La nostra posizione chiara e l'atteggiamento aperto rimangono invariati. La chiave per sane interazioni attraverso lo Stretto risiede nella pace, nella parità, nella democrazia e nel dialogo. Rifiutiamo categoricamente di accettare la proposta "un paese, due sistemi", che degrada Taiwan».

In caso di conflitto pensate che gli Stati Uniti o altri paesi interverrebbero?

«Taiwan aderirà fermamente alla propria politica dello Stretto che riguarda il non cedere alle pressioni né agire avventatamente quando ha sostegno. Siamo disposti ad avviare colloqui senza che vengano fissate condizioni preliminari, al fine di ridurre il rischio di errori di calcolo da parte della Cina. Per sostenere la sicurezza con una solida difesa, il governo continuerà a rafforzare le capacità di autodifesa e di guerra asimmetrica. Allo stesso tempo, Taiwan ha bisogno del sostegno della comunità internazionale. Più forte è il sostegno, più efficacemente si può dissuadere la Cina dall'invasione».

La stragrande maggioranza dei taiwanesi vuole lo status quo. L'equilibrio che ha retto per 73 anni esiste ancora o è a rischio?

«L'esercito cinese ha sostanzialmente minato il tacito accordo di lunga data sulla linea mediana dello Stretto di Taiwan e danneggiato lo status quo. Sta anche tentando di normalizzare le esercitazioni militari nell'area. Taiwan rimarrà calma e compatta. Manterremo un atteggiamento fermo ma non provocatorio».

La guerra in Ucraina avrà effetti sullo Stretto?

«La Cina ha sicuramente imparato dalla situazione di stallo che è risultata dall'incapacità della Russia di sconfiggere l'Ucraina. Date le attuali tensioni, la sicurezza dello Stretto di Taiwan non è un problema che Taiwan dovrebbe più affrontare da sola. Taiwan è anche un anello centrale nelle catene di approvvigionamento democratiche, per esempio sui semiconduttori. I suoi notevoli risultati nello sviluppo dei suoi semiconduttori e di altre industrie ad alta tecnologia derivano dal fatto che è un'economia democratica e libera».