Joe Biden è tornato a parlare del rischio di uno spostamento verso l'estrema destra di alcuni Paesi della Nato e ha citato Italia, Spagna e Ungheria come esempi. «Putin voleva dividere la Nato. E guardate cosa è successo sul fianco orientale dell'Alleanza. La Polonia resiste, ma che mi dite dell'Ungheria? E guardate cosa è successo di recente in Spagna e Italia», ha detto il presidente ad una raccolta fondi per i democratici a Los Angeles. Le dichiarazioni risalgono a giovedì ma sono circolate ora dopo l'incidente diplomatico con il Pakistan definito da Biden, nella stessa occasione, «uno dei Paesi più pericolosi al mondo».