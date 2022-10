Iran: ci sono 4 detenuti morti e 61 feriti nell’incendio del carcere di Evin. La Farnesina: “Alessia Piperno sta bene”

Quattro detenuti sono morti nella prigione di Evin, a Teheran, e altri 61 sono rimasti feriti in seguito agli scontri scoppiati ieri. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa ufficiale Irna, secondo cui i quattro, detenuti nella sezione speciale dei condannati per rapine e reati finanziati, sono morti a causa delle inalazioni del fumo provocato nell'incendio appiccato nel laboratorio di cucito del carcere.

Dieci dei feriti sono stati ricoverati in ospedale, mentre gli altri 51 nell'ambulatorio del carcere, in un'altra sezione in cui sarebbe detenuta l'italiana Alessia Piperno, arrestata il 28 settembre scorso nell'ambito delle manifestazioni contro il regime di Teheran. La Farnesina, in contatto con l’ambasciata italiana in Iran, rende però noto che la ragazza sta bene. Secondo l'Irna, durante gli scontri e l'incendio di ieri, alcuni prigionieri hanno tentato di fuggire, ma sono stati bloccati.

Major fire breaks out and gunshots heard at Iran’s Evin prisonhttps://t.co/CmhLpb1NXR pic.twitter.com/ReZYDojop6 — BBC News (World) (@BBCWorld) October 16, 2022