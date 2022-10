Premio Andrea Parodi, Tosca ed Elena Ledda cantano "Bella ciao" in persiano per le donne iraniane

A Cagliari, nell'ambito della 15ma edizione del premio Andrea Parodi, Tosca e Elena Ledda si sono esibite a sorpresa sul palco in una versione in persiano di Bella ciao in onore delle donne iraniane. Il contest europeo di world music, intitolato all’ex voce dei Tazenda scomparso 16 anni fa, è stato vinto dal duo di Barcellona Ual-la.

02:39