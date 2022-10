Nasce Assoinfluencer, il primo sindacato italiano dedicato ai professionisti digitali

Nuove professioni, “vecchie” tutele. Nasce Assoinfluencer, il primo il primo sindacato che rappresenta influencer e content creator e si propone di riunire in un’associazione di categoria i professionisti digitali italiani. Sono youtuber e podcaster, streamer e instagrammer: un piccolo esercito di 350mila persone per un valore di mercato di 280 milioni di euro in Italia, – 14 miliardi nel mondo - triplicato negli ultimi cinque anni. Secondo i dati presentati nel report "Brand & Marketer" dell'Osservatorio Nazionale Influencer Marketing, lo scorso anno oltre il 50 per cento delle aziende italiane ha attivato campagne di influencer marketing, con numeri in costante crescita.Oltre la metà degli intervistati nella ricerca Onim ha dichiarato l'intenzione di aumentare la voce di budget dedicata alla pubblicità via social, contribuendo sempre più a creare una categoria professionale capace di attrarre investimenti.

L’associazione, inserita nell'elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico, è nata da un’idea degli avvocati Jacopo Ierussi e Valentina Salonia. Per l’Italia è un debutto assoluto, mentre in Gran Bretagna già nel 2020 è nata The Creator Union, che si occupa di supervisionare i contratti e si affianca all’American Influencer Council, associazione di categoria no-profit inaugurata lo scorso giugno da dodici influencer con lo scopo di garantire un ambiente più lavorativo più equo.

"Quella dell'influencer è una figura nuova e che cambia tanto rapidamente quanto il mondo dei media – spiega Jacopo Ierussi, founder e presidente di Assoinfluencer -. I creator possono essere artisti e imprenditori, atleti e divulgatori, ma sono sempre professionisti, capaci di produrre valore attraverso competenze e strumenti specifici. E in quanto professionisti, in un mercato ancora non regolato, ciò che fino a oggi è mancato è esattamente una realtà che ne tutelasse diritti e interessi: Assoinfluencer è nata proprio per rispondere a questa esigenza”. Il sindacato ha creato un Comitato Promotore composto dai creator per i creator - con alcuni nomi come Angelo Greco, Luis Sal, Lorenzo "prattquello" Prattico, Arianna Chieli, Manuel Spadaccini, Lucrezia "inworldshoes" Artegiani, Alessio "alessiodandi" D'Andreamatteo, Alessandro Autiero, Emiliano "The S-Venom" Spinelli" – che si prepara a dare il via a una campagna di tesseramento.

“Finora il tesseramento è avvenuto su invito privato – continua Ierussi – ma adesso siamo pronti a lanciare le iscrizioni pubbliche. Per questo stiamo già dialogando con le migliori agenzie italiane che gestiscono influencer e content creator, spiegando loro perché è importante essere inseriti all'interno di un organismo di rappresentanza".