Ue, approvato il pacchetto di sanzioni contro l’Iran per la repressione delle proteste

Sembrava che le sanzioni dell’Unione Europea contro l’Iran dovessero arrivare per la fornitura di droni kamikaze alla Russia, che stanno macchiando di sangue il conflitto ucraino con 3 morti accertati a Kiev anche questa mattina. Il ministro degli esteri del Lussemburgo, Jean Asselborn, aveva dichiarato che era «necessario appurare se effettivamente l'Iran stia fornendo armi alla Russia contro l'Ucraina. Se sarà confermato dovremo intervenire con altri modi di pressione contro Teheran. Ma non siamo ancora a quel punto». E invece ci siamo arrivati, ma su un’altra questione.

Le proteste nate dopo la morte di Mahsa Amini, uccisa perchè aveva indossato male il velo, stanno continuando da un mese e sono state represse con brutalità dai pasdaran iraniani e dalla polizia morale. Tutto ciò sotto l’istigazione del governo di Teheran guidato dall’Ayatollah. Per questo oggi il consiglio dei ministri degli esteri Ue ha deciso di colpire l’Iran con un primo pacchetto di sanzioni diretto verso undici persone e quattro entità: «Con una serie di altri Paesi abbiamo azionato il meccanismo dell'Ue di sanzioni per i diritti umani che ha permesso di definire 11 persone e 4 entità che saranno sanzionate e che quindi vedranno congelati i loro beni sul suolo europeo e che non potranno neanche più entrare nel Continente europeo» ha detto il ministro degli esteri belga, Hadja Lahbib. «Condanniamo la repressione sanguinosa e violenta che si vive nel Paese da circa un mese» ha concluso.

L’ultimo doloroso sviluppo ha riguardato la prigione di Evin, dove tra le altre cose è detenuta anche Alessia Piperno, e che ha visto molte violazioni da parte della polizia e delle autorità carcerarie. Gruppi di attivisti iraniani riportano che alcuni detenuti sono stati mandati in carcere senza cure mediche e dopo essere stati malmenati. Per questo l’Unione europea ha deciso di colpire anche la polizia morale. La ministra degli affari esteri tedesca, Annalena Baerbock ha detto che è «una parola (morale n.d.r) che non è davvero appropriata quando si vedono i crimini che vengono commessi».

La reazione di Teheran non si è fatta attendere e ha avuto come portavoce il ministro degli esteri, Nasser Kanani, che questa mattina ha dichiarato che Teheran reagirà in maniera proporzionale e reciproca alle sanzioni europee. «Impediamo loro di avere un comportamento irragionevole e intrusivo» ha chiosato.