Arrestato a Milano Craig Auringer, truffatore da 100 milioni ricercato New York

Capolinea per il grande truffatore: Craig Auringer è stato arrestato dalla polizia oggi a Milano. Il Jordan Belfort canadese era ricercato dalla procura di New York per una truffa sui mercati azionari di oltre 100 milioni di dollari.

Craig Auringer, 52 anni, cittadino canadese residente in Inghilterra, stava passeggiando in via Manzoni in pieno centro città, dove aveva preso alloggio in un hotel. Ai poliziotti che lo hanno fermato ha consegnato i propri documenti. Auringer, ricercato per truffa, si trova ora nel carcere di San Vittore in attesa dell’estradizione. L’uomo è ritenuto al centro di una manipolazione del mercato azionario e societario Usa che ha generato, secondo l’accusa, oltre 100 milioni di dollari di proventi illeciti.