È il primo stabilimento del gruppo a zero emissioni di CO2 ed stato inaugurato oggi a Torino. Il nuovo impianto ePowertrain di Fpt Industrial, brand globale di sistemi di propulsione di Iveco Group, è un sito produttivo interamente dedicato alla sua gamma elettrica. L'impianto occupa una superficie totale di 15 mila metri quadrati, genera la propria energia con pannelli solari e altre innovative tecnologie fotovoltaiche ed eoliche, si rifornisce di ulteriore energia da fonti rinnovabili e acquista crediti di carbonio. Uno spazio interno di 6 mila metri quadrati coltivato con 100 piante resistenti alla siccità aggiunge un ulteriore assorbimento di CO2 previsto per circa 7 tonnellate all'anno.

A pieno regime, lo stabilimento impiegherà circa 200 persone per produrre oltre 20 mila assali elettrici e oltre 20 mila pacchi batteria all'anno. Gli assali elettrici equipaggeranno veicoli commerciali pesanti come il Nikola Tre, mentre le transfer box elettriche e i pacchi batteria compatti saranno installati su veicoli commerciali leggeri e minibus, come il nuovo Iveco e Daily.

«Iveco si è posta l'obiettivo sfidante di arrivare a zero emissioni nette di CO2 entro il 2040, con dieci anni di anticipo sulla scadenza dell’Accordo di Parigi - ha commentato l’amministratore delegato di Iveco Group, Gerrit Marx - Questo vale in egual misura per i nostri prodotti e per i luoghi in cui li produciamo. Da questo stabilimento forniremo sistemi di propulsione elettrici che andranno a completare una gamma già ampia di motorizzazioni. Confermiamo così la nostra volontà di offrire ai clienti i prodotti e i servizi giusti per soddisfare le loro esigenze in rapida evoluzione, nonché la nostra fondata ambizione di guidare la corsa alla mobilità elettrica». E ha aggiunto Annalisa Stupenengo, chief operations officer: «Questo impianto è un esempio di come andiamo oltre».

La considerazione finale è del sindaco Stefano Lo Russo. «È un giorno importante per la nostra comunità industriale. Torino resterà una delle città più importanti dell'automotive globale e la transizione energetica crea prospettive importanti anche per l'occupazione».