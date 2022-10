Dietro all’omicidio della 12enne Lola Daviet c’è l’ipotesi della vendetta: la donna arrestata aveva avuto una discussione con la madre della bambina

Si apre una nuova pista per l’omicidio della dodicenne Lola Daviet, stuprata, uccisa e poi nascosta in un baule lo scorso 14 ottobre. La maggior sospettata, l’algerina 24enne senzatetto con problemi psichiatrici, di nome Dahbia, ha confessato il crimine, ma subito dopo ha ritrattato la sua confessione. Il movente potrebbe essere quello della vendetta nei confronti della madre della bambina, con la quale la presunta assassina aveva avuto una discussione. Nelle ultime settimane, infatti, la senza fissa dimora frequentava il palazzo della famiglia Daviet a rue Manin, nel XIX arrondissement di Parigi, perché era spesso ospite della sorella Friha.

I genitori di Lola sono i custodi di quel condominio e di altri palazzi vicini. Qualche giorno fa Dahbia aveva chiesto alla signora Daviet di darle un badge «Vigik», per poter aprire i portoni e avere libero accesso alla struttura. Al rifiuto della donna, la 24enne avrebbe reagito male e ne sarebbe nata una discussione. Forse per questo motivo venerdì scorso, come si vede dalle immagini di sorveglianza, Dahbia si sarebbe avvicinata alla piccola Lola di rientro da scuola e l’avrebbe convinta a seguirla nell’appartamento della sorella Friha.

(reuters)

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, qui la bambina sarebbe stata costretta prima a fare una doccia, poi sarebbe stata seviziata e stuprata dalla donna, che le avrebbe inferto tagli sulla schiena e sulla gola. Una volta morta per asfissia, Dahbia l’avrebbe sgozzata e avrebbe scritto in rosso sulle piante dei piedi le cifre 1 e 0. Dopodiché il corpo sarebbe stato nascosto in un baule di plastica, che la donna avrebbe portato con sé fuori dal palazzo, intorno alla cinque di pomeriggio. È allora che diversi testimoni oculari la vedono girare smarrita e chiedere aiuto per trasportare il suo baule. Un uomo, in particolare, viene fermato dalla 24enne, che gli offre denaro dicendo di essere una trafficante di organi.

Davanti all’ennesimo rifiuto, Dahbia decide di rivolgersi a una vecchia conoscenza, l’algerino Rachid N., 43 anni, che trasporta lei e il suo bagaglio all’appartameno di Asniéres-sur-Seine. Ma circa due ore dopo la donna chiama un Uber e si fa accompagnare sul luogo del delitto, dove il baule viene ritrovato verso le 23 e 20 da un senzatetto che avvisa la polizia. La mattina dopo, la 24enne viene arrestata a casa di Amine K., a Bois-Colombes, viene accusata domenica dell’omicidio e viene messa in isolamento martedì mattina.

Gli inquirenti la descrivono come fredda e non emotiva, in grado di «passare all’atto» con una «facilità inaudita» e una assoluta freddezza. Davanti alle immagini della piccola Lola seviziata, «non mi fa né caldo né freddo» risponde la donna. «Anche io sono stata violentata e ho visto i miei genitori morire davanti a me». Alla fine dell’interrogatorio, però, Dahbia ritratta del tutto la sua confessione, dicendo «è impossibile che io uccida una bambina».