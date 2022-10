Non sono passate nemmeno 24 ore dalla prima proposta di legge presentata dal centro destra nella nuova legislatura a firma di Maurizio Gasparri. Il senatore azzurro avrebbe infatti presentato un documento in cui si vuole «modificare l'articolo 1 del codice civile in materia di riconoscimento della capacità giuridica del concepito», insieme ad altre due proposte per stabilire il «reato di maternità surrogata commessa all’estero» e l’istituzione della «Giornata della vita nascente». Un colpo che verrebbe assestato alla legge 194 rendendo più difficile l’aborto da parte delle donne, in una situazione già complessa per il nostro Paese in cui quasi 7 dottori su 10 sono obiettori di coscienza. Tra i primi a sollevarsi è stato Alessandro Zan, il senatore Pd, che ha sottolineato la litigiosità su tutti i temi della maggioranza tranne che «sull’attacco ai diritti».

In soccorso della proposta presentata dall’ex esponente di Alleanza Nazionale, ci ha pensato l’arcivescovo di Ventimiglia-Sanremo, monsignor Antonio Suetta. In un’intervista infatti, il cardinale ligure ha dichiarato: «Io ritengo che la 194 sia iniqua perché autorizza l'uccisione di un essere umano. Se all'interno della legge poi vi sono anche aspetti buoni e condivisibili, cioè la tutela e il supporto alla maternità, si riconosce che questi aspetti sono buoni ma la loro presenza non è sufficiente per dire che tutta la legge è buona e dunque per me occorrerebbe mettere mano alla 194; poi si faranno dei ragionamenti anche di praticabilità. Capisco comunque anche io che oggi in Italia non ci sarebbero i numeri né in Parlamento né in una eventuale consultazione referendaria per modificare o abolire la 194».

Parlare del tema, dunque, secondo il vescovo, è quanto mai utile. Ricorda il vescovo di Ventimiglia che «per un cattolico ma anche per una persona di sano ragionamento, il concepito è un essere umano e dunque mi sembra che il suo riconoscimento di capacità giuridica vada fatto. Mi pare un dato di tutta evidenza, come il discorso sulla surroga della maternità. Certamente si configura come una prassi non rispettosa della dignità umana e come tale non può essere praticata. D'altra parte mi sembra evidente che di questioni così importanti se ne discuta. E non vedo perché ci si debba allarmare solo perché se ne parla». Monsignor Antonio Suetta parla anche della nomina di Fontana alla presidenza della Camera e delle proteste che ne sono scaturite: «Condivido i suoi discorsi sul tema della famiglia, che vengono dalla tradizione cattolica. I suoi convincimenti cattolici sono autentici poi ogni persona svolge il suo ruolo secondo competenze, capacità, sensibilità. Non si tratta di farne un assoluto ed esclusivo rappresentante di una dottrina ma mi pare sia un cattolico coerente, coraggioso nella testimonianza. Non vedo perché per avere dei convincimenti debba essere definito come fosse il male assoluto. Non si tratta di farne una questione personale ma di confrontarsi sulle idee. E a me pare che Fontana condivida e pratichi un credo senza seguire il pensiero dominante»