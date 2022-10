Il caos dei bonus da 200 euro per le casse private

Altolà del ministero del Lavoro al pagamento dei 'bonus' da 200 e 150 euro 'anti-inflazione', previsti daI decreti Aiuti per i professionisti: in una lettera alle Casse private, apprende l'ANSA, il direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative Angelo Marano «raccomanda di non procedere alla liquidazione». Tuttavia, ricevute le domande dei 'bonus' dal 26 settembre, vari Enti hanno già effettuato migliaia di bonifici.

La nota del ministero

«In merito a notizie di stampa relative ai pagamenti dei bonus per i professionisti, si precisa che si tratta di una sospensione temporanea dovuta alla necessità di aggiornare, riorganizzando internamente alle direzioni generali del ministero, il sistema di monitoraggio della spesa, tenuto conto del plafond complessivo previsto dalla norma. Gli uffici del ministero, entro questa sera, daranno indicazioni alle Casse, per poter riavviare i pagamenti già da domani, giovedì 20 ottobre». Lo fa sapere il ministero del Lavoro.