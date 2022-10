Iran, folla per Elnaz Rekabi arrivata a Teheran. All’aeroporto la chiamano “eroe”, ma l’atleta: “Non indossare il velo un gesto non intenzionale. Sono serena, ma tanto stress”

Elnaz Rekabi è arrivata a Teheran con la squadra e una folla era pronta ad accoglierla. La scalatrice iraniana ha gareggiato in Corea del Sud senza hijab, richiesto alle atlete della Repubblica islamica. Ieri si è scusata per il gesto su Instagram, spiegando in una storia che il copricapo le è caduto «inavvertitamente». Quello che era apparso, quindi, come un gesto di protesta, a detta dell’atleta è stato causato «dalla tempistica con cui è stata chiamata a gareggiare».

Iran, Elnaz Rekabi si scusa al suo arrivo a Teheran: "Il velo dimenticato per errore"

Questa mattina la folla si è radunata presso l'aeroporto internazionale Imam Khomeini fuori Teheran, come mostrato dai video della televisione iraniana, in cui si sono sentite anche le persone che cantavano il nome dell'atleta 33enne e la chiamavano «eroe». Rekabi è entrata in uno dei terminal dell'aeroporto, ripresa dalle telecamere della televisione di stato, indossando un berretto da baseball nero e una felpa con cappuccio nera che le copriva i capelli. L'atleta ha ricevuto dei fiori e poi ha ripetuto che non indossare il velo è stata una scelta «non intenzionale», come già scritto su Instagram: «A causa dell'atmosfera che regnava nelle finali della competizione e dell'inaspettato invito a iniziare la mia gara, mi sono impigliata con la mia attrezzatura tecnica e questo mi ha portato a non rendermi conto dell'hijab al quale avrei dovuto fare attenzione», ha detto Rekabi ai media statali dopo essere scesa dall'aereo.

L'arrivo di Elnaz Rekabi a Teheran: folla all'aeroporto per l'atleta

«Sono tornata in Iran e sono serena, anche se avevo molta tensione e stress. Ma finora, grazie a Dio, non è successo niente», ha aggiunto la campionessa, scusandosi ancora «con il popolo iraniano per le tensioni create». Alcune associazioni per i diritti umani avevano espresso preoccupazione dopo che alcuni amici di Rekabi avevano affermato di non essere riusciti a contattarla. L'ambasciata iraniana a Seoul ha smentito, in una dichiarazione a France Presse, «tutte le notizie false e la disinformazione riguardanti» l'atleta, spiegando che Rekabi aveva lasciato la Corea del Sud insieme ai suoi compagni di squadra martedì.

All'uscita dall'aeroporto Rekabi è stata fatta salire su un furgone che lentamente è passato attraverso la folla che acclamava l'atleta. Non è chiaro, al momento, dove si trovi ora Rekabi. Secondo Iran Wire, la sportiva sarebbe stata destinata a un trasferimento diretto nella prigione di Evin. La testata ha inoltre affermato che non si hanno al momento notizie del fratello di Elnaz, Davood Rekabi, dopo la sua convocazione presso un ufficio dell'intelligence iraniana

Iran, Elnaz Rekabi: “Mi scuso, velo spostato per errore”. Fonti diplomatiche smentiscono la scomparsa: “L’atleta insieme alla squadra” 18 Ottobre 2022

Le proteste per la morte della ventiduenne curda Mahsa Amini, la 22enne finita in coma mentre era in custodia della polizia morale per non aver indossato correttamente l'hijab e poi deceduta, hanno innescato imponenti manifestazioni di massa in tutto l'Iran, con decine di vittime e centinaia di arresti.

(afp)

Nel frattempo, Amnesty International ha chiesto all'Iran che permetta a osservatori internazionali indipendenti di condurre un'inchiesta «sullo straziante uso della forza, illegale, da parte delle forze di sicurezza nella prigione di Evin a Teheran il 15 ottobre 2022», quando è divampato un incendio nel carcere e si sono verificati scontri che hanno portato alla morte di 8 persone. «Le autorità iraniane devono immediatamente consentire a osservatori internazionali indipendenti l'accesso senza ostacoli alle carceri iraniane», si legge in un comunicato della sezione iraniana della ong secondo cui è necessario fare luce sui «crimini commessi dalle autorità iraniane attraverso un meccanismo investigativo, di denuncia e di responsabilità indipendente» per «proteggere i prigionieri da ulteriori uccisioni illegali, tortura e altri maltrattamenti».