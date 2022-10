Terrore in casa Hernandez: rapinata la villa. La compagna minacciata davanti al figlio di sei mesi

Ladri nella villa del difensore del Milan Theo Hernandez a Cassano Magnago, in provincia di Varese. Ieri sera una banda di malviventi ha svaligiato l'abitazione del calciatore, che era assente. Erano invece in casa la compagna, l’influencer Zoe Cristofoli, e il figlio di appena sei mesi, Theo Jr. . La modella e influencer che si trovava nell'abitazione insieme al figlio e altre due collaboratrici domestiche è stata strattonata e minacciata dai rapinatori per farsi aprire la cassaforte della villa. I quattro ladri, a volto coperto e armati di pistola, sarebbero entrati dal retro della nuova casa dell'esterno rossonero, portando via una cospicua refurtiva. Il bottino del colpo è ancora da quantificare, ma sarebbe di migliaia di euro. Nella villa hanno lavorato a lungo gli specialisti della Sezione investigazioni scientifiche, in cerca di tracce dei rapinatori. L'ipotesi degli investigatori e' che si sia trattato di un colpo pianificato e studiato nei dettagli

Un furto era stato sventato, un paio di settimane fa, nella villa del calciatore della Juventus, Angel Di Maria