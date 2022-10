Diana Pifferi, l’autopsia sulla bimba di 18 mesi abbandonata e morta di stenti: nel sangue della piccola tracce di tranquillanti

Tracce di benzodiazepine nel sangue e nei capelli di Diana Pifferi, la piccola di quasi 18 mesi abbandonata e morta di stenti a fine luglio a Milano. Compatibili con quelle del potente farmaco ansiolitico En, il cui flaconcino è stato trovato vicino alla culla della bimba. È quanto emerge dagli esiti preliminari dell’autopsia. Un riscontro scientifico che contrasta con la versione finora mantenuta dalla madre Alessia, accusato dell’omicidio pluriaggravato lasciata sola per sei giorni nell’appartamento al quartiere popolare di Ponte Lambro.

«Le avevo lasciato il latte. Non ho mai usato tranquillanti. Le aveva dato delle goccine di tachipirina», ha detto la donna al gip nell’interrogatorio di convalida del fermo con il gip. «Non ho mai assunto quelle gocce e tantomeno le ho date a mia figlia», ha ribadito. Stessa linea data ai suoi avvocati Solange Marchignoli e Luca D’Auria: «Alessia Pifferi ribadisce di non aver mai somministrato benzodiazepine alla figlia. Questo ce lo ha detto in carcere». Nel sopralluogo nel bilocale di via Parea era stato trovato solo il flaconcino di En, ma nessuno di tachipirina.

Resta ancora da capire se i tranquillanti abbiano avuto un ruolo nella morte della bambina. Dai primissimi accertamenti non risultava esserci un’evidente causa del decesso. Morta di stenti per sete e fame: era stato lo stringato responso del collegio di esperti nominato dal pm Francesco De Tommasi, titolare dell’inchiesta della Squadra mobile milanese.

Ulteriori elementi sulla vicenda, in attesa del deposito formale della consulenza autoptica nei prossimi giorni, arriveranno dalla perizia sul biberon e altri oggetti di Diana. Oltre al latte residuo e il flaconcino di En, saranno analizzati anche i pannolini della bimba, il materassino e il cuscino della culla. Esami che verranno svolti nell’ambito dell’incidente probatorio in contraddittorio dai periti del giudici e dai consulenti della procura e della difesa. Gli esiti saranno discussi in udienza davanti al gip a fine gennaio.