Macron: “Preservare unità europea, Berlino non si isoli”

«Dobbiamo preservare l'unità degli europei, finanziaria e politica». Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron arrivando al vertice Ue, sottolineando che «non è positivo che la Germania si isoli, né per se stessa né per l'Europa».

Sulle misure contro il caro energia proposte dalla Commissione europea «oggi c'è un ampio consenso, ed è importante che si trovi l'unanimità», ha evidenziato Macron, riferendo che lavorerà con il cancelliere Olaf Scholz per «costruire un cammino».

«Il mio desiderio è sempre quello di preservare l'unità europea e anche l'amicizia e l'alleanza tra Germania e Francia». Aveva già affermato Macron al pre-vertice di Renew Europe interpellato sul rinvio delle consultazioni tra i governi di Francia e Germania. «Poiché c'erano ministri che non erano disponibili da parte tedesca, abbiamo preferito rimandare per preparare anche le decisioni» ma «lavoriamo insieme», aveva ancora sottolineato.

Ancora il presidente francese: «Tutti a livello nazionale fanno delle cose. Penso che sia sempre meglio consultarsi e coordinarsi. Allora penso che abbiamo bisogno di Germania e Francia per rafforzare la sovranità europea», ha spiegato Macron soffermandosi sul rinvio del vertice tra Parigi e Berlino. «Ho sempre considerato mio dovere fare di tutto per trovare le strade dell'accordo tra Germania e Francia. Che poi permettono di costruire accordi europei. Sono al lavoro, ma lo vedo solo come un rinvio tecnico se posso dirlo. Abbiamo molto lavoro davanti a noi» ha aggiunto.

L’intervista al presidente francese: «C’è una solidarietà europea nei confronti della Germania»

Martedì, in una intervista a Les Echos, Macron ha affermato che «non possiamo ricorrere alle politiche nazionali poichè queste creano distorsioni in seno al continente europeo. C'è una solidarietà europea dell'Europa nei confronti della Germania - ha evidenziato l'inquilino dell'Eliseo - ed è normale che ci sia una solidarietà della Germania nei confronti dell'Europa».

Il problema è che Berlino non è favorevole a uno strumento europeo simile al Recovery Fund per dare una risposta alla crisi energetica. «A differenza della crisi sanitaria - ha detto ieri il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner - abbiamo un problema con l'offerta, ma non con la domanda e la nostra preoccupazione è l'inflazione. Non vedo dunque alcun bisogno di un nuovo strumento fiscale europeo».

Non solo: Berlino è anche contraria all'introduzione del tetto al prezzo del gas. A poco servono le rassicurazioni di Macron arrivate a margine del Consiglio europeo: «Il mio desiderio è quello di preservare l'unità europea e anche l'amicizia e l'alleanza fra la Germania e la Francia».