Mattarella convoca Giorgia Meloni alle 16,30 per l’incarico: “Il centrodestra ha indicato il mio nome, pronti a governare il Paese”

È il giorno di Giorgia Meloni. Stamattina il centrodestra si è presentato al Colle da Sergio Mattarella. Nel corso dell’incontro ha parlato soltanto la leader di Fratelli d’Italia. La coalizione si è presentata unita: con Meloni, che ha letto una nota congiunta, c’erano anche Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. «La coalizione ha indicato la sottoscritta come premier» ha detto Meloni ai giornalisti e ha aggiunto: «Con il presidente Mattarella abbiamo convenuto che si debba dare al Paese un governo nel giro del minor tempo possibile». Rientrata alla Camera ha commentato: «Le idee sono chiare e l’incontro è andato molto bene». La lista dei ministri è pronta e i nomi sono definiti. Compreso quello di Antonio Tajani che si prenderà gli Esteri e che, ieri, è volato a Bruxelles per rassicurare i leader europei dopo gli audio di Silvio Berlusconi e diffusi da La Presse. Nel pomeriggio è atteso l’incarico lampo da parte del Capo dello Stato. Ma per il momento non c'è ancora una convocazione per Giorgia Meloni. Il presidente della Repubblica sta facendo le sue valutazioni. Lo staff del Quirinale non si sbilancia in nessun modo sui tempi, «vi informeremo tempestivamente», ha detto il direttore dell'ufficio stampa della presidenza della Repubblica. Ma tutto lascia immaginare che tutto oggi stesso la leader di FdI possa tornare qui al Quirinale con la lista dei ministri.

«Il centrodestra ha indicato la sottoscritta per formare il nuovo Governo. Attendiamo ovviamente le determinazioni del Presidente della Repubblica, che ringraziamo per il suo magistero. Noi siamo pronti e vogliamo procedere nel minor tempo possibile». Lo afferma la leader di FdI, Giorgia Meloni, al termine delle consultazioni al Quirinale.

Consultazioni al Quirinale, Giorgia Meloni sale al Colle con la sua Cinquecento bianca

13.52 – Rotondi: «Oggi giorno storico per incarico a Meloni»

«Oggi è un giorno storico perché Meloni consegue l'incarico di formare il nuovo governo. È brava: ha capito che il governo parla con i fatti. Ha la fortuna di avere una classe dirigente che può parlare al posto suo. le consiglio di continuare così». Così durante il IV Congresso nazionale di Meritocrazia Italia, Gianfranco Rotondi, deputato Fdi.

13.00 – Mattarella convoca la Meloni alle 16,30

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 16,30 di questo pomeriggio, al Palazzo del Quirinale, l’onorevole Giorgia Meloni. L’ufficio stampa del Quirinale comunica che la Sala della Loggia d’onore sarà riaperta alle 15,30.

12.55 – Costa (Azione): «Da destra una finta prova di unità»

«La compattezza della destra è finzione», scrive in una nota Enrico Costa, parlamentare di Azione. «Si presentano insieme alle elezioni, vanno insieme al Quirinale, ma sono divisi su tutto. Sui temi di politica interna e sulla politica estera. Mi augurerei per il Paese che nascesse un Governo unito, ma non sarà così: Lega e Forza Italia sono in declino e faranno di tutto per avere spazio e visibilità , mettendo in difficoltà la Meloni. In politica estera, Berlusconi rappresenta FI e Tajani sarà il capo delegazione di Fi: è illuso chi si aspetta che la linea di Fi non sia decisa da Berlusconi».

12.40 – Conte ritwitta il suo intervento al Colle

Mentre si attende che il Presidente della Repubblica affidi alla premier in pectore Giorgia Meloni l'incarico, il leader del M5S Giuseppe Conte posta su Twitter un breve video riassuntivo del suo intervento ieri al Colle, post consultazioni. Si tratta del passaggio sulla difesa delle «conquiste civili» e su «quei presidi di protezione sociale assolutamente necessari», con un chiaro riferimento al reddito di cittadinanza. Su questi due fronti, la maggioranza troverà «un muro», sembra ribadire oggi l'ex premier via Twitter. «Vogliamo rispondere con un'opposizione che possa garantire sempre l'interesse nazionale», chiude il breve video.

Consultazioni al Quirinale, la stretta di mano tra Mattarella e Meloni prima dell'incontro

12.05 – Salvini: «Pronti a prendere per mano il Paese»

«Pronti a prendere per mano il nostro splendido Paese». lo scrive su facebook il leader della Lega, Matteo Salvini, postando una foto della delegazione del centrodestra al Quirinale durante le dichiarazioni di Giorgia Meloni al termine delle consultazioni lampo con il capo dello Stato Sergio Mattarella.

11.48 – Mollicone (Fdi) pronti a lavorare su dossier urgenti

11.38 – Lucaselli (Fdi) la squadra è pronta

«Oramai la squadra è pronta. Giorgia Meloni ha lavorato con molta serietà sin dal giorno successivo alle elezioni, dimostrando alto senso delle istituzioni» Lo ha detto la deputata di Fratelli d'Italia Ylenja Lucaselli. «In questi giorni, all'interno della coalizione, abbiamo assistito a quello che è sempre accaduto nella formazione di un governo, ossia delle dinamiche di assestamento, considerando che le urne hanno decretato un fatto nuovo, attribuendo a Fratelli d'Italia la guida dell'alleanza. Al di la' delle differenze identitarie, i partiti del centrodestra hanno un obiettivo comune: dare al Paese un governo coeso», conclude

11.37 – Colloquio brevissimo con Mattarella, ha parlato solo Meloni

Un colloquio brevissimo, nello studio alla Vetrata del Quirinale, quello tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la delegazione del centrodestra, guidata da Giogia Meloni. Secondo quanto si apprende, a parlare è stata solo la leader di FdI e il capo dello Stato poi ha chiesto agli altri leader presenti se fossero d'accordo con quanto da lei sostenuto. Nella sala del bronzino i leader del centrodestra hanno poi fatto il punto sulle dichiarazioni da rendere alla stampa nella loggia d'onore.

11.09 – Meloni rientra alla Camera: «È andata molto bene, le idee sono chiare»

«È andata molto bene. Le idee sono abbastanza chiare». La leader di Fdi, Giorgia Meloni, risponde così ai giornalisti che la attendevano al suo rientro alla Camera dopo le consultazioni al Quirinale. Con lei, ma senza rilasciare dichiarazioni, i due capigruppo, Ciriani e Lollobrigida.

10.50 – Meloni, «Siamo pronti, convenuto con Mattarella di procedere nel minor tempo possibile»

«Siamo pronti, vogliamo procedere nel minor tempo possibile». Così la premier in pectore Giorgia Meloni, chiudendo il suo breve intervento al Quirinale al termine dell'incontro tra la delegazione di centrodestra e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le consultazioni durato solo 10 minuti.

10.37 – Mattarella riceve la delegazione del centrodestra

Sono in tutto dodici le persone che il Presidente sta per ricevere.

10.35 – Look maschile e rigoroso per Giorgia Meloni

Giorgia Meloni sceglie un completo scuro elegante giacca e pantaloni per le consultazioni al Colle. La premier in pectore stavolta non ha capelli sciolti ma a coda di cavallo e sfoggia un tailleur pantalone blu navy, camicetta in tinta, su decolletè nere. La leader di via della Scrofa arriva al Quirinale con occhialoni neri, che toglie all'ingresso. Ad accompagnarla i capiguppo Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida

10.33 Sta per cominciare l’ncontro di Mattarella con il centrodestra

La delegazione della Lega, composta dal leader Matteo Salvini e dai capigruppo di Camera e Senato Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, è arrivata al Quirinale per le consultazioni in vista della formazione del nuovo Governo.

10.25 – Arrivano i corazzieri

Alle 10.25 fanno ingresso nella sala della Vetrata i corazzieri, che si sistemano accanto al pesante portone di legno da cui usciranno le delegazioni. È il segnale che si sta per cominciare. Per un attimo, si apre anche l'altra porta della stanza: laggiù, si vedono Antonio Tajani e Licia Ronzulli in attesa

10.21 – Delegazione Lega arrivata al Quirinale

La delegazione della Lega, composta dal leader Matteo Salvini e dai capigruppo di Camera e Senato Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, è arrivata al Quirinale per le consultazioni in vista della formazione del nuovo Governo.

10.18 – Arrivata Giorgia Meloni al Quirinale

Giunta al Colle su una 500 bianca. Ad accompagnarla all'ingresso del Quirinale i capogruppo Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida. La Meloni ha lasciato l'auto nel piazzale ed è entrata a piedi salutando la piccola folla presente.

10.13 – Delegazione Forza Italia arrivata la Quirinale

Già entrati nel Palazzo Berlusconi e Tajani. Il Cav twitta dal Colle: «Da Forza Italia contributo decisivo per far nascere il governo»

10.05 – Salvini: “La squadra è pronta, non vedo l’ora che il governo cominci”

9.56 – Berlusconi: “Daremo al Paese esecutivo forte e coeso”

«Con Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo, i capigruppo di Forza Italia al Senato e alla Camera, stiamo per andare alle consultazioni del Presidente della Repubblica. Daremo al nostro Paese un governo forte e coeso!». Lo scrive sui social, postando una fotografia, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

9.25 – Sisto, Tajani garante Italia nel mondo

Tajani ministro degli Esteri? Me lo auguro. Può essere il vero garante dell'Italia per il mondo. I fatti contano più di qualsiasi parola rubata". Lo afferma Francesco Paolo Sisto di Forza Italia.

9.21- Lollobrigida, pronti per momento storico importante

«Siamo sempre stati pronti con responsabilità di chi sa che il peso in questo momento delle scelte è ancora più gravoso». Così Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, sul nuovo governo all'uscita di Montecitorio.

9.16 – Donzelli (Fi) «La legge 194 non è in discussione»

«Abbiamo detto chiaramente che la 194 non è in discussione. Al massimo c'è una volontà di applicarla nella sua interezza e di dare un sostegno anche slegato al tema dell'aborto, a prescindere, alle donne che si trovano ad affrontare una gravidanza e sono in difficoltàà». Queste le parole di Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d'Italia, ad Agorà Rai Tre, sulla legge 194. Ed alla successiva domanda se il ddl Gasparri vedrà luce risponde: «Non credo venga approvato con una maggioranza in questo Parlamento. Ma rispetto il diritto di Gasparri di presentarlo. Sinceramente non serve in questo momento in Italia una legge di questo genere».

8.21 – Lupi, Berlusconi saprà fare passo indietro

«Le fibrillazioni, prima che nasca un governo, sono fisiologiche - dichiara Maurizio Lupi -. E stavolta incidono forse di più a causa del cambio di leadership. Ma francamente non vedo pericoli. Il leader di Forza Italia è uomo generoso - afferma Lupi dopo la polemica sui fuori onda di Silvio Berlusconi -. È il primo sapere che per fare due passi avanti come coalizione a volte ne serve uno indietro sul piano personale o di partito". In riferimento all'"audio rubato" consiglia prudenza. «Bisogna stare più attenti alle parole che si usano - dice -. Mentre i droni kamikaze seminano morte in Ucraina, non si può parlare di vodka e regali». Sulla leadership del centrodestra nessun dubbio.

«La leader della coalizione è Giorgia Meloni. Andremo al Quirinale come coalizione unita e sarà lei a rappresentarci».

8.13 – Franco su successione a ministero Economia: «Giorgetti sarebbe adattissimo»

Tra i nomi che si fanno per la successione a Daniele Franco al ministero dell'Economia, c'è quello del leghista Giancarlo Giorgetti. «Lo conosco da parecchi anni e credo sarebbe adattissimo», ha detto il ministro in un'intervista al Corriere. «Abbiamo in comune l'idea che lo sviluppo economico italiano dipenda da quanto accade nel sistema produttivo». «Farà certamente bene», aggiunge.