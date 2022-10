Iran, uccisa da un proiettile mentre filma le proteste

È il 21 settembre, nella città di Amol, nel nord dell'Iran, Ghazaleh Chalabi, una scalatrice iraniana di 32 anni sta partecipando alle manifestazioni di protesta per la morte di Mahsa Amini. Riprende il con il telefonino il corteo che arriva davanti al palazzo del comune, ma viene uccisa da un colpo di pistola, in diretta, non si sa sparato da chi. Le sue ultime parole sono "Non abbiate paura, siamo tutti insieme". Finora nelle proteste iniziate dopo la morte della 22 enne curda e diventate un movimento spontaneo per i diritti e le libertà politiche sono morte 244 persone, almeno 12mila sono state arrestate.

00:44