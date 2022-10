Covid, il bollettino di oggi 22 ottobre: 31.775 contagi, 92 morti. Tasso di positività al 16,2%

I nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 31.775, in aumento rispetto ai 36.116 di ieri. I morti sono 92, ieri ne erano stati segnalati 91. Il tasso di positività si attesta al 16,2%, in calo dello 0,7%. Diminuiscono i ricoveri ordinari (-29) e le terapie intensive (-2).

Lombardia

In Lombardia nelle ultime 24 ore si sono registrati 6.161 casi di covid e 30 morti. Dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione arrivano cosi' a quota 42.928. I tamponi processati sono stati 35.098, con un indice di positivita' del 17,5%. I pazienti covid in terapia intensiva restano 17, mentre i ricoverati salgono a 1.200 (+24).

Emilia-Romagna

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.939.630 casi di positività, 2.944 in più rispetto a ieri (l'età media è di 54,8 anni), su un totale di 13.522 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 4.642 molecolari e 8.880 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 21,7%. Purtroppo, si registrano 5 decessi (tre donne e due uomini tra i 73 e i 97 anni) che fanno salire il bilancio delle vittime in regione a 18.163. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 27 (-8 rispetto a ieri, pari al -22,9%), l'età media è di 64 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.085 (+10 rispetto a ieri, +0,9%), età media 76,4 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 44.359 (-926). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 43.247 (-928), il 97,4% del totale dei casi attivi. Le persone complessivamente guarite sono 3.865 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.877.108.

Lazio

«Oggi nel Lazio su 3.523 tamponi molecolari e 16.465 tamponi antigenici per un totale di 19.988 tamponi, si registrano 2.903 nuovi casi positivi (-413), sono 3 i decessi (-4), 630 i ricoverati (+10), 37 le terapie intensive (+1) e +2.045 i guariti». Lo comunica in una nota l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. «Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,5%. I casi a Roma città sono a quota 1.547», conclude.

Marche

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 841 casi di Covid-19, con 1.618 tamponi processati nel percorso diagnostico e un tasso di positività al 52% (ieri era al 53,4% con 973 casi); l'incidenza cumulativa su 100 mila abitanti e' scesa per il sesto giorno consecutivo, passando da 475,86 a 457,38. Sono complessivamente 160 (-2) i pazienti assistiti negli ospedali delle Marche e 24 (-3) nei pronto soccorso. Nelle terapie intensive ci sono 5 pazienti (+1) e il tasso di occupazione dei posti letto è al 2,2%; sono 4 (come ieri) i pazienti nelle aree di semi intensiva e 151 (-3) i ricoverati nei reparti non intensivi, con l'occupazione dei posti letto in area medica al 15,8%. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 2 vittime correlate al Covid-19 e il bilancio dall'inizio della crisi pandemica è di 4.147 morti. Lo si apprende dal bollettino quotidiano del Servizio sanitario regionale.

Abruzzo

Sono 789 i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. È quanto emerge dall'analisi di 895 tamponi molecolari e 4009 test antigenici. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso (risalente ai giorni scorsi). Si contano più 561465 guariti (+726), 16652 attualmente positivi (+62) di cui 172 ricoverati in area medica (-5) e 8 in terapia intensiva (invariato). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (208), Chieti (229), Pescara (178), Teramo (163), fuori regione (8), in accertamento (3).

Calabria

Sono 703 i nuovi contagi da Covid in Calabria dove si registra anche una vittima (3.050 il totale da inizio pandemia). Il tasso di positività è del 17,35%, lievemente superiore a ieri quando era il 16,67%. Negli ospedali, nel saldo tra ingressi e uscite, crescono di 5 i ricoverati in area medica (147) e diminuiscono di 3 quelli in terapia intensiva (6). I casi attivi sono 10.519 (-63), gli isolati a domicilio 10.366 (-65) e i nuovi guariti 765. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi, i tamponi eseguiti sono stati 3.880.033 con 575.943 positivi.

Puglia

Oggi in Puglia si registrano altri 1.294 casi di positività al Covid su 8.990 test per una incidenza del 14,3%. Quattro sono i decessi. Sono complessivamente 14.805 le persone attualmente positive, 152 quelle ricoverate in area non critica, 7 in terapia intensiva. Questa la suddivisione dei casi per provincia: Bari 393, Bat 71, Brindisi 175, Foggia 111, Lecce 362, Taranto 164. I positivi residenti fuori regione sono 11.

Molise

In Molise incidenza in calo e Rt in aumento con la regione considerata a rischio 'moderato'. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale sull'andamento della pandemia diffuso dall'Istituto Superiore di Sanità. Nel dettaglio l'incidenza dei casi ogni 100mila abitanti passa da 323 a 304 mentre l'indice Rt sale da 0,51 a 0,95. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto in ospedale, è al 6,3 per cento in area medica (in aumento rispetto al 3,4 della settimana scorsa) e a zero in terapia intensiva (in calo rispetto al 2,6 della settimana scorsa).

Toscana

La lista dei decessi si aggiorna con 13 nuovi decessi: 7 uomini e 6 donne con un'età media di 85,1 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 7 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Lucca, 1 a Pisa, 1 a Arezzo, 1 a Siena, 1 a Grosseto. Sono 10.918 i deceduti dall'inizio dell'epidemia: 3.443 nella Città metropolitana di Firenze, 886 in provincia di Prato, 979 a Pistoia, 690 a Massa Carrara, 1.021 a Lucca, 1.228 a Pisa, 819 a Livorno, 704 ad Arezzo, 586 a Siena, 406 a Grosseto. Vanno aggiunte 156 persone decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione. Il tasso grezzo di mortalità per Covid-19 (numero di deceduti/popolazione residente) è al momento 295,7 ogni 100 mila residenti, contro il 301,3 x100.000 della media italiana. La Toscana é 9° tra le regioni. Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (363,5 ogni 100 mila abitanti), seguita da Firenze (344,8 x100.000) e Pistoia (337,3 x100.000), mentre il più basso è a Grosseto (186,4 x100.000). Tutti i dati saranno visibili sul sito dell'Agenzia Regionale di Sanità a questo indirizzo: www.ars.toscana.it/covid19

Sardegna

Sono 620 i nuovi casi di positività al Covid in Sardegna, di cui 534 diagnosticati con test antigenico. Tra molecolari e antigenici, sono stati processati in totale 2.996 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 4 (-1), mentre quelli in area medica sono 94 (-1). I casi di isolamento domiciliare sono 7.843 (+92).

Alto Adige

Sono 477 i nuovi casi di contagio registrati dall'Azienda sanitaria di Bolzano nelle ultime 24 ore. Venti casi sono stati rilevati con i tamponi Pcr (a fronte di 266 tamponi), mentre 457 con gli antigenici (su 2.084 test). Non si registrano nuovi decessi. Le persone in quarantena sono 5.233.

Piemonte

Il numero dei positivi registrati nella Regione si attesta su 2.068 (di cui 2.015 a test antigenico), con un rapporto positivi/tamponi pari a 11,4%.

Sono stati effettuati 18.166 tamponi (di cui 17.640 test antigenici). I ricoverati sono 737, in calo di 15 unità rispetto alla giornata di venerdì (10,9%). I ricoveri in terapia intensiva sono 17, uno in più rispetto a ieri (2,7%). Si contano 5 nuovi decessi.

Trentino

Sono 401 i contagi da coronavirus registrati in Trentino nel report di sabato 22 ottobre, quasi tutti asintomatici o con sintomi lievi: 10 sono risultati positivi al molecolare (su 133 test effettuati) e 391 all’antigenico (su 2.064 test effettuati). I molecolari hanno anche confermato 2 positività intercettate nei giorni precedenti dai test rapidi.

Veneto

Prosegue la discesa della curva dei contagi da coronavirus in Veneto, con 4.486 nuovi casi registrati ieri, che portano il totale a 2.90.224. Il bollettino segnala 12 vittime, con il totale a 15.632. Scendono gli indicatori clinici, con 61.515 attuali positivi, -506 rispetto alle 24 ore precedenti. Negli ospedali, lievi aumenti, vi sono, infatti, 1.068 pazienti in area medica (+31) e 43 (+1) in terapia intensiva.

Liguria

Sono 857 i nuovi casi di covid in Liguria. Sono emersi da 5151 tamponi, 797 molecolari e 4354 test antigenici. Il tasso di positività è del 16,6%. I guariti nelle ultime 24 ore sono 1101. Il numero dei positivi è in calo: sono 14160, 245 in meno rispetto a ieri. I nuovi positivi sono 375 nell'area di Genova, 145 nel Savonese, 131 nello Spezzino, 116 nell'Imperiese, 90 nel Tigullio. Gli ospedalizzati sono 250 (10 in terapia intensiva, erano 11), uno in meno. C'è stato un decesso, una donna di 87 anni all'ospedale di Sestri Levante. I morti da inizio pandemia sono 5604. In isolamento domiciliare ci sono 9802 persone, 141 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 1300 dosi di vaccino.

Basilicata

Sono 146 i positivi emersi in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l'esame di 700 tamponi (molecolari e antigenici): lo ha reso noto la task force regionale sulla pandemia, aggiungendo che sono state registrate anche 165 guarigioni. Negli ospedali lucani sono ricoverate 28 persone (una meno di ieri), una delle quali una in terapia intensiva, al Madonna delle Grazie di Matera. I lucani attualmente positivi sono 4.941. Il bilancio delle vittime della pandemia in Basilicata è di 952 (ieri non è stato segnalato alcun decesso), mentre finora sono state registrate 178.703 guarigioni.

Sicilia

Sono 1.282 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 11.618 tamponi processati. Ieri i positivi erano 1.408. Il tasso di positività è poco al di sotto del 11,1%, in diminuzione rispetto al 12,8% di ieri. La Sicilia è al nono posto per contagi. Gli attuali positivi sono 19.390 con una diminuzione di 2.584 casi. I nuovi guariti sono 3.862, quattro le vittime, che portano il totale a 12.231. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 290, 5 in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 18, due in più di ieri. A livello provinciale si registrano a Palermo 326 casi, Catania 246, Messina 193, Siracusa 129, Trapani 124, Ragusa 82, Caltanissetta 64, Agrigento 80, Enna 38.