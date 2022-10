Salvini si piazza in ufficio, Nordio annuncia: “Velocizzare i processi e sì a carriere separate”. Musumeci: “I porti? Ne parleremo”

Matteo Salvini arriva per primo alla Infrastrutture. Saluta il predecessore e olia subito la macchina, mentre Antonio Tajani prima di arrivare alla Farnesina annuncia che il suo primo atto sarà quello di chiamare il suo omologo Kuleba in Ucraina. Il nuovo governo, dunque, si mette subito al lavoro e il presidente degli industriali lo “saluta” con «storico». Per la prima volta abbiamo una dona premier, spiega e avverte ma «ora serve serietà e responsabilità». Insomma si parte e il ministro Carlo Nordio che a breve incontra l’uscente Marta Cartabia indica la strada da percorrere sul fronte della giustizia. Tra i primi provvedimenti sottolinea «c'è l'attuazione piena del codice Vassalli, un codice firmato da una medaglia d'argento della Resistenza e in prospettiva la revisione del codice penale firmato da Mussolini, ancora in vigore e di cui nessuno parla. Ma visto che la prima emergenza è quella economica a breve bisogna intervenire in quella parte della giustizia che aiuti la ripresa economica e cioè velocizzare i tempi». Granissimo «onore» afferma Gennario Sangiliano. L’ex direttore del Tg2 renderà il posto di Dario Franceschini, «è un grandissimo onore cercare di lavorare per la cultura, che riassume il senso storico della nostra nazione, una cultura millenaria». Una vecchia volpe Dc come Gianfranco Rotondi si sbilancia nei giudizi e sentenzia: «Non è l'inizio di un governo, ma di una lunga stagione politica. La Meloni pone fine alla transizione nel centrodestra e nella vita politica italiana. Chi a sinistra si consola dicendo 'dureranno poco' mi ricorda chi nel '94 diceva che Berlusconi era un fenomeno passeggero». il ministro Nello Musumeci torna sui porti: «Avremo tempo.per parlare anche di questo». Così il ministro del Sud Nello Musumeci ha replicato, lasciando il Quirinale, ai cronisti che gli chiedevano se la delega ai porti sarebbe stata in capo al suo ministero o alle Infrastrutture di Matteo Salvini. Ma chi ce l'ha?«Non c'è», ha replicato. A fine giuramento interviene anche il nuovo ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi spiegando che con «le Olimpiadi siamo a buon punto, nella misura in cui bisogna recuperare il tempo perso, i due mesi di attesa del nuovo vertice. La struttura sta lavorando, gli obiettivi saranno rispettati e saranno Olimpiadi meravigliose».