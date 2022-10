I nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 25.554, in diminuzione rispetto ai 31.775 di ieri. I morti sono 52, ieri ne erano stati segnalati 92. In calo i ricoveri ordinari (-30), in leggero aumento le terapie intensive (+2). Il tasso di positività si attesta al 15,7%

Emilia Romagna

In Emilia Romagna, nelle ultime 24 ore, ci sono stati 2.586 nuovi casi su un totale di 9.133 tamponi eseguiti - 2.483 molecolari e 6.650 test antigenici rapidi - con un tasso di positività del 28,3%. La provincia con più contagi è Bologna con 469 nuovi casi e Reggio Emilia (344) seguite da Parma (334): poi Modena (310), Ravenna (266) e Ferrara (248); Piacenza (175); quindi Rimini (158), Cesena (110), Forlì (106); infine il Circondario Imolese (66). I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 43.103 (-1.256). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 41.974 (-1.273), il 97,3% del totale dei casi attivi. Sul fronte ricoveri, i pazienti nelle terapie intensive sono 30 (+3 rispetto a ieri, pari al 11,1%), l'età media è di 64,5 anni, mentre negli altri reparti Covid sono 1.099 (+14 rispetto a ieri, +1,3%), età media 76,5 anni. Si registra, infine, 1 decesso in provincia di Modena (un uomo di 77 anni).

Marche

Nelle Marche prosegue l'altalena nel numero di ricoveri (ora 162; +2 rispetto a ieri mentre ieri erano calati della stessa entità) e nell'ultima giornata si registrano 689 nuovi positivi al coronavirus su 1.590 tamponi mentre l'incidenza di casi ogni 100mila abitanti scende ancora (da 457,38 a 433,78). Lo comunica la Regione. Altre due persone decedute e il bilancio regionale di vittime con Covid nella regione sale a 4.149. I positivi al coronavirus nell'ultima settimana sono stati 6.523 (ieri erano 6.687) e le quarantene sono scese da 9.930 a 9.471 (-459). Negli ospedali ci sono cinque degenti in Terapia intensiva e quattro in Semintensiva (numeri stabili) e 153 nei reparti non intensivi (+2). Oltre ai ricoverati, ci sono 23 persone in osservazione nei pronto soccorso (ieri erano 24)

Lazio

«Oggi nel Lazio su 1.905 tamponi molecolari e 13.981 tamponi antigenici per un totale di 15.886 tamponi, si registrano 2.674 nuovi casi positivi (-229), sono 0 i decessi (-3), 630 i ricoverati ( = ), 31 le terapie intensive (-6) e +2.046 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,8%. I casi a Roma città sono a quota 1.453». Lo comunica l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Puglia

Sono 1.018 i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime ore in Puglia su 8.051 test. Una persona è morta. Il tasso di positività è del 12,6%. Sono complessivamente 14.397 le persone attualmente positive, 155 quelle ricoverate in area non critica, 8 in terapia intensiva. Questa la suddivisione per provincia: Bari 306, Bat 44, Brindisi 117, Foggia 90, Lecce 336, Taranto 116. I residenti fuori regione sono 5, quelli di provincia in definizione 4,

Campania

Sono 1.592 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 11.001 test esaminati. Il tasso di incidenza scende al 14,47%, contro il 15,94 di ieri. Il bollettino regionale non segnala vittime. In lieve risalita, per il secondo giorno consecutivo, i ricoveri nelle terapie intensive, a quota 14 (+2), mentre quelli nelle degenze sono 285 (-1).

Sardegna

In Sardegna si registrano oggi 485 ulteriori casi di positività al Covid (di cui 466 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2620 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 5 (+1), quelli in area medica 90 (-4), 8259 i casi di isolamento domiciliare (+416). Non si registrano decessi. Lo rendono noto dalla Regione Sardegna.

Calabria

Sono 528 i contagi da Covid registrati in Calabria nelle ultime 24 ore con un decesso che porta il totale da inizio pandemia a 3.051. Il tasso di positività cala lievemente al 16,75% dal 17,35% di ieri. Negli ospedali, nel saldo tra ingressi e uscite, calano di 7 i ricoverati in area medica (140) e aumentano di uno in terapia intensiva (7). I casi attivi sono 10.644 (+125), gli isolati a domicilio 10.497 (+131) ed i nuovi guariti 402. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è di 3.883.185 con 576471 positivi.

Piemonte

Sono 2.181 i nuovi casi di Covid accertati in Piemonte con l'analisi di 15.379 tamponi diagnostici di cui 15.334 test antigenici. La quota di positivi è del 13,9%; i ricoverati sono 744 nei reparti ordinari, +7 rispetto a ieri, con un tasso di occupazione dei posti letto dell'11%; in terapia intensiva i degenti son 16, uno in meno rispetto a ieri, l'occupazione dei letti è pari al 2,6%. E' stato registrato un decesso.

Toscana

Sono 1.361 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 297 confermati con tampone molecolare e gli altri 1.064 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.455.701, lo 0,1 per cento in più rispetto al giorno precedente. Anche le persone guarite crescono dello 0,1 per cento (1.176 registrati nelle ultime 24 ore) e raggiungono quota 1.394.132 dall'inizio della pandemia, pari al 95,8 per cento dei casi diagnosticati. I dati sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento in Toscana risultano pertanto 50.645 positivi, 179 in più rispetto al giorno prima (+0,4 per cento). Di questi 480 (cinque in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 11 (stesso numero di ieri) si trovano in terapia intensiva.

Umbria

Diminuisce il numero dei positivi al Covid in Umbria, ma prosegue l'aumento dei ricoverati. Secondo i dati della Regione aggiornati a oggi, domenica 23 ottobre, gli attualmente positivi sono 6.854 (7.145 sabato), con un calo del 10,5 per cento su base settimanale. Bisogna risalire ai primi giorni del mese in corso per tornare a un dato inferiore a 7mila. Prosegue tuttavia l'aumento del numero dei ricoverati: sono 228 (127, stabili, in area medica Covid), sette in più nelle ultime 24 ore, in crescita lenta ma costante da giorni, con un più 9,5 per cento in una settimana. Scendono invece da cinque a quattro i posti occupati nelle terapie intensive. Nell'ultimo giorno non si registrano altri decessi, i nuovi casi accertati sono 627 e i guariti 918. Sono stati analizzati 3.347 tamponi, tra test antigenici e molecolari. Il tasso di positività scende a 18.73 per cento: era 19,01 sabato e 19,42 domenica scorsa.

Veneto

Prosegue la discesa della curva dei contagi da Coronavirus in Veneto, con 3.238 nuovi casi registrati ieri, che portano il totale a 2.393.462. Il bollettino segnala 8 vittime, con il totale a 15.640. Scendono gli indicatori clinici, con 59.710 attuali positivi, -1.805 rispetto alle 24 ore precedenti. Negli ospedali, lievi aumenti, vi sono, infatti, 1.061 pazienti in area medica (-7) e 43 (-1) in terapia intensiva.

Lombardia

In Lombardia nelle ultime 24 ore si sono registrati 4.646 casi di covid e 21 morti. Dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione arrivano cosi' a quota 42.949. I tamponi processati sono stati 30.472, con un indice di positività del 15,2%. I pazienti covid in terapia intensiva salgono da 17 a 18, mentre i ricoverati calano a 1.177 (-23).

Sicilia

Sono 1.281 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 11.618 tamponi processati. Ieri i positivi erano 1.282. Il tasso di positività è all'8%, in diminuzione rispetto al 11,1% di ieri. La Sicilia è all'ottavo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 18.922 con una diminuzione di 486 casi. I nuovi guariti sono 1.746, tre le vittime, che portano il totale a 12.234. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 283, sette in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 17, uno in meno di ieri. A livello provinciale si registrano a Palermo 240 casi, Catania 312, Messina 252, Siracusa 85, Trapani 221, Ragusa 64, Caltanissetta 26, Agrigento 56, Enna 25.

Abruzzo

Sono complessivamente 7325 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 234 nuovi casi (di età compresa tra 2 e 90 anni). Dei nuovi casi, 114 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 46, di cui 12 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Pescara, 10 in provincia di Chieti e 20 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 503 (si tratta di una 85enne e un 79enne della provincia di Teramo). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3293 dimessi/guariti (+79 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 3529 (+153 rispetto a ieri).