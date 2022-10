Mattarella e Macron all'incontro di Sant'Egidio. Il presidente: “L’aggressione all'Ucraina è una sfida all'Europa”. Il capo dell’Eliseo: “La pace è possibile, è quella che decideranno gli ucraini”

«La pace è un patrimonio che in Europa abbiamo dato per scontato». Nel giorno dell’insediamento del nuovo governo, Sergio Mattarella ha preso parola all’incontro organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio intitolato “Il grido della pace”. «La sfida è sempre la stessa – ha dichiarato il presidente della Repubblica –: realizzare con perseveranza percorsi di pace, attraverso un impegno collettivo della comunità internazionale che valorizzi il dialogo, i negoziati, il ricorso alla diplomazia in luogo delle armi». Il capo dello Stato ha ricordato che «non si può giungere alla pace esaltando la guerra e la volontà di potenza. Perché la pace è integrale o non esiste». E ha sottolineato che «la sciagurata guerra mossa dalla Russia rappresenta una sfida diretta ai valori della pace, mette ogni giorno in grave pericolo il popolo ucraino, colpisce anche il popolo russo, genera drammatiche conseguenze per il mondo intero». Alla Nuvola all’Eur, dove si svolge l’assemblea interreligiosa, è presente anche Emmanuel Macron, arrivato a Roma nel pomeriggio. Il presidente francese si tratterrà nella Capitale fino a domani per incontri istituzionali nel quadro del Trattato Italia-Francia del novembre 2021. In programma anche un'udienza da Papa Francesco, un pranzo privato con Mattarella e un incontro con la premier Giorgia Meloni.

«La minaccia che ci troviamo ad affrontare – ha proseguito il capo dello Stato– induce taluno a porre di fronte allo spettro di un ricorso all'arma nucleare. Sarebbe la perversa tentazione dell'escalation, della spirale di violenze che si alimentano di violenza». Per il presidente «dinanzi all'evocazione di scenari tanto terribili, le nostre coscienze invocano la difesa di quel diritto alla pace che ci riunisce qui, oggi. Una pace che non ignori il diritto a difendersi e non distolga lo sguardo dal dovere di prestare soccorso a un popolo aggredito. Avvenga in Europa, in Medio-Oriente, in Africa, ovunque nel mondo». «In Ucraina, come altrove – ha concluso–, occorre riannodare i fili dell'umanità che la guerra spezza».

«Io ce l'ho messa tutta per dialogare con il presidente Putin» ma «la risposta di come siamo arrivati a questo punto io non la ho», è intervenuto Macron subito dopo Mattarella, e «ogni giorno mi sono posto questa domanda: come siamo entrati in questi tunnel?», si è interrogato il capo dell’Eliseo. «In questo momento si parla solo di “vittoria”, di “sconfitta”, accettare di essere così fuori dal tempo e parlare di pace è qualcosa di grande. Ed è per questo che sono venuto oggi», ha spiegato, riconoscendo che «parlare di pace oggi, chiamare alla pace oggi, può risultare forse insopportabile per coloro che si battono per la propria libertà. E forse qualcuno potrebbe pensare ad un tradimento». Ma, è l’invito, «non lasciamo che la pace oggi sia catturata dal potere russo». La pace «è possibile», ha rimarcato Macron, ed «è quella che loro decideranno - ha detto riferendosi agli ucraini - e che rispetterà i diritti del popolo sovrano».

«Macron per noi è un amico e rappresenta un uomo sensibile alla dimensione delle religioni, della spiritualità – è stato il commento del fondatore della Comunità di Sant’Egidio Andrea Riccardi –. Inoltre da in punto di vista politico, mi sembra un leader che può coagulare un'iniziativa europea nei termini della pace». Tra i primi ad arrivare alla Nuvola il ministro dello Sviluppo e del made in Italy, Adolfo Urso: «Avevo già accettato di essere presente – ha dichiarato –, perché credo molto nelle iniziative di Sant'Egidio direi già da tempi non sospetti».

Ma i partecipanti sono migliaia. Tra loro, il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, insieme al rabbino capo di Francia, Haim Korsia, e al segretario generale della Muslim World League, Abdul Karim Al-Issa. «Nessuno qui è disoccupato nell'impegno per la pace, almeno dovrebbe... speriamo», ha dichiarato aprendo il suo intervento il presidente della Cei. Zuppi ha ringraziato Sant'Egidio «per questa tela di dialogo della quale non finiamo di stupirci perché affatto scontata. È una tela che - ha sottolineato - con l'artigianato paziente della pace la Comunità continua a tessere in un mondo lacerato e così poco capace di pensarsi spiritualmente insieme. È una tela resistente, che unisce credenti di fede diverse». Il cardinale ha esortato a combattere «la pandemia della guerra come abbiamo combattuto quella del Covid».

Tante quindi le personalità di rilievo che interverranno nei 14 forum previsti lungo tutto il 24 ottobre e la mattina del 25, sempre alla Nuvola, prima di unirsi nel pomeriggio della stessa giornata a Papa Francesco nella preghiera per la Pace delle religioni al Colosseo. Numerose le iscrizioni pervenute da diversi paesi europei per la partecipazione in presenza e migliaia quelle di chi seguirà online da tutti i continenti.