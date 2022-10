Olimpiadi Milano-Cortina, Sala: “Moratti Ad? Non mi risulta”. La smentita dell’assessore regionale e del governo

«Leggo che Letizia Moratti sarebbe stata scelta come nuovo AD di Milano-Cortina. Non mi risulta. E in ogni caso non può essere fatta una scelta così delicata per risolvere i problemi del centrodestra in Lombardia. Ogni altra parola è inutile». Cosi' il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato su Twitter la notizia secondo cui Letizia Moratti sarebbe stata scelta come Ad delle Olimpiadi invernali al posto di Andrea Abodi, nuovo ministro per le politiche giovanili e lo sport.

Pochi minuti dopo, la smentita ufficiale: «La dottoressa Letizia Moratti smentisce la sussistenza della notizia sulla sua nomina come a.d. delle Olimpiadi Milano Cortina». E' quanto si legge in una nota diffusa dall'entourage dell'assessore regionale della Lombardia. «Qualsiasi decisione di Letizia Moratti - prosegue la nota - sarà comunicata esclusivamente dal suo ufficio stampa. Ogni altra notizia a lei inerente è destituita di fondamento».

Infine, la nota del governo: «Sulla nomina del nuovo amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026, che ha carattere di urgenza, non ci sono ancora determinazioni della Presidenza del Consiglio», si legge in una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri. «Determinazioni - si legge ancora - che una volta maturate saranno preventivamente portate a conoscenza dei Soci della Fondazione stessa».Caso chiuso. Per ora.