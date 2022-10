Guggenheim: striscioni rosso sangue per Masha Amini

Striscioni rosso sangue col volto di Masha Amini: un collettivo anonimo di artisti iraniani ha srotolato una installazione al Guggenheim di New York in tributo alla giovane donna uccisa dalla polizia di Teheran per non aver indossato correttamente il velo. L’opera era composta di 12 lunghi teli rossi con la foto di Masha e lo slogan della più recente ondata di proteste seguite alla sua morte: «Donne, Vita, Libertà».

I teloni sono stati srotolati dall’ultimo piano della rotonda del museo e pubblicizzati da Shirin Neshat, un’artista iraniana che vive a New York, che si è detta «orgogliosa», sulla sua pagina Instagram, degli artisti coraggiosi che «hanno fatto questa protesta a sorpresa: sono la coscienza del mondo dell'arte addormentato a cui poco importa delle donne iraniane che si battono per i loro diritti umani fondamentali e per la libertà».