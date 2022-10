La prima Corte di Assise di Roma ha condannato a 14 anni Abdulaziz Rajab e a 2 anni Kaoula El Haouzi accusata di omissione di soccorso nel processo sulla morte di Maddalena Urbani, la figlia 21enne del medico-eroe Carlo Urbani che per primo isolò il virus della Sars, deceduta per un’overdose di metadone il 27 marzo 2021, in un’abitazione in zona Cassia, a Roma.

La procura aveva sollecitato, lo scorso 18 ottobre, aveva chiesto al tribunale di condannare a 21 anni Rajab e a 14 anni El Haouzi. A Rajab, pusher siriano, i magistrati contestano l'omicidio volontario con dolo eventuale. Per El Haouzi, amica della vittima, l'accusa invece era quella di concorso in omicidio derubricata in omissione di soccorso. Nel processo sono costituiti parte civile la madre e il fratello della vittima.

In aula anche la mamma che ha pianto dopo la sentenza. «Ciò che interessava alla famiglia era conoscere cosa era avvenuto e accertare, come emerso dal processo, che la ragazza se soccorsa si sarebbe potuta salvare. Hanno avuto oltre 15 ore, ma i soccorsi li hanno chiamati solamente quando era già deceduta», è il commento degli avvocati Giorgio Beni e Matteo Policastri, legali della famiglia Urbani.