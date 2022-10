Turista violentata sulle scale di un B&B nel centro storico di Firenze

Violentata nell'androne di un b&b del centro storico di Firenze, la notte tra venerdì 21 e sabato 22. È quanto denunciato ai carabinieri da una turista straniera di 51 anni, in vacanza nel capoluogo toscano. In base a quanto emerso la donna aveva trascorso la serata in alcuni locali con un gruppo di amiche e stava rientrando nel b&b. Dopo aver varcato il portone, mentre stava salendo le scale, sarebbe stata sorpresa alle spalle da uno sconosciuto, che l'avrebbe spinta sui gradini. La donna, sembra stordita dall'alcol, non sarebbe riuscita ad allontanarlo. L'uomo si è poi allontanato mentre la 51enne ha raggiunto la camera.

L'indomani, dopo essersi confidata con alcuni conoscenti ha deciso di chiamare i carabinieri. La turista è stata accompagnata in ospedale e i sanitari le hanno riscontrato diverse contusioni e un'escoriazione al ginocchio, dimettendola con una prognosi di pochi giorni. Si attende l'esito del test genetico delle tracce lasciate dal presunto aggressore per poter risalire al suo Dna. Al vaglio degli investigatori anche le telecamere di sorveglianza della zona. Si indaga anche sulla rete di relazioni della donna, che non ricorderebbe particolari di quella notte a causa forse dell'alcol.