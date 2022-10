Regno Unito, riceve l’incarico da re Carlo III: “Sono qui per risolvere gli errori di Liz Truss”

Il re d’Inghilterra ha dato l’assenso: Rishi Sunak è il nuovo primo ministro del Regno Unito. Carlo III ha ricevuto a Buckingham Palace. in veste di capo dello Stato, Sunak, 42 anni, designato ieri con la nomina a leader del Partito Conservatore di maggioranza in sostituzione dell’effimera Liz Truss.

Dopo la caduta di Liz Truss lo scompiglio nel partito dei Tories era palpabile, ma Sunak è riuscito a imporre la sua figura in un tempo breve e con un sostegno sufficiente ad assolvere al suo ruolo. Al numero 10 di Downing Street il primo premier di origini indiane della storia del Regno Unito ha tenuto un discorso nel quale i protagonisti sono stati l’unità (nel Paese come nel partito) e la sicurezza. Il passaggio di testimone rituale si è consumato a stretto giro, con le udienze separate della premier uscente e ora di quello entrante. Sunak ora dovrà impegnarsi nella formazione di un nuovo governo e nell’affrontare la crisi economica epocale che sta investendo il suo Paese, compito per il quale il primo nominato da Re Carlo sembra sentirsi pronto:

«Sono qui per affrontare una profonda crisi economica. Voglio fin da subito porre rimedio agli errori commessi». Queste le parole che ha usato Sunak, senza risparmiare un riferimento alla gestione “rocambolesca” dell’economia di Liz Truss. Il nuovo inquilino di Downing Street ha anche elogiato il suo predecessore, sottolineando che «non aveva torto» nel voler imprimere una spinta alla crescita economica ma «ha fatto degli errori». Questi, ha sottolineato, non sono stati il risultato di «cattive intenzioni». Tuttavia, «sono stato nominato leader del partito e vostro primo ministro, in parte, per sistemarli, e il lavoro inizia ora» assicurando che il governo lavorerà per la stabilità economica ma questo significa «decisioni difficili a venire».

Sunak ha incassato anche l’appoggio di un altro predecessore, Boris Johnson, che si è congratulato con lui su Twitter: «Congratulazioni a Rishi Sunak in questo giorno storico, questo è il momento per ogni conservatore di dare al nostro nuovo premier il loro pieno e sincero sostegno». Sunak aveva ricoperto il ruolo di ministro dell’Economia nel Governo Johnson, ma i rapporti tra i due sono precipitati quando Sunak decise di non appoggiare più Bojo mettendo in discussione la sua leadership. Quello di Johnson è un gesto di distensione cui non è mancato un ringraziamento in risposta del neopremier: «Sarò sempre grato a Boris Johnson per i suoi incredibili risultati come primo ministro e faccio tesoro del suo calore e della sua generosità di spirito».

Il nuovo capo dei Tory ha aggiunto nel suo discorso: «Ho del lavoro da fare per ripristinare la fiducia, dopo tutto quello che è successo. Tutto quello che posso dire è che non sono intimorito. Sono qui davanti a voi, pronto a guidare il nostro Paese nel futuro. Per mettere le vostre esigenze al di sopra della politica, per costruire un governo che rappresenti le migliori tradizioni del mio partito»

Sunak ha già riconfermato Jeremy Hunt al ministero dell’Economia mentre il ministro della Giustizia, Brandon Lewis, ha annunciato le dimissioni.

Il nuovo premier britannico ha incassato il sostegno di molti capi di stato stranieri, da Macron, a Ursula Von der Leyen fino alla nonstra premier Giorgia Meloni. La doccia fredda è arrivata del Cremlino, dove Dmitry Peskov ha affermato: «Al momento non vediamo né prerequisiti, né motivi, né speriamo che ci siano sviluppi positivi nel prossimo futuro»