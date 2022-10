Ema: “La pandemia di Covid non è ancora finita. Bisogna vaccinarsi”

«Sono passati esattamente mille giorni da quando l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia di Covid-19 un'emergenza pubblica di rilevanza internazionale e da allora sono successe tante cose. Oggi abbiamo una pluralità di opzioni per proteggerci dal Covid: ci sono sei vaccini a disposizione per la vaccinazione primaria, quattro vaccini adattati e otto terapie approvate nell'Unione europea».

«Ci aspettiamo che il Covid-19 e l'influenza circoleranno contemporaneamente durante l'autunno e l'inverno. E per questo le persone vulnerabili saranno maggiormente a rischio. Le campagne di vaccinazione congiunte sono in corso in molti Paesi: invitiamo i cittadini idonei a trarne vantaggio". Così questa mattina Marco Cavaleri, capo della strategia vaccinale dell'Ema, l’Agenzia europea dei medicinali, nel briefing sul contrasto al Covid-19.

L’invito a vaccinarsi

«Sollecito i cittadini europei a vaccinarsi o ri-vaccinarsi contro il Covid-19. Questo è il momento – continua Cavaleri - di essere protetti in vista dell'ondata in arrivo: è di particolare importanza per quanti sono a rischio di sviluppare una malattia grave come le persone oltre i 60 anni, le donne incinte e quanti hanno più patologie o condizioni rimarcate. Vaccinatevi il prima possibile, a prescindere dalla variante che il vaccino affronta: tutti i vaccini autorizzati agiscono in modo sicuro ed efficace contro la malattia grave».